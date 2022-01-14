«Адмирал» обыграл «Сибирь» в последнем матче перед приостановкой сезона КХЛ

Встреча прошла во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» и завершилась со счётом 3:2 (2:2, 0:0, 1:0).

На четвёртой минуте первую шайбу в матче забросил форвард «Сибири» Ник Шор, ему ассистировали Юрки Йокипакка и Олег Ли. Через минуту ответный гол забил нападающий «Адмирала» Марк Верба.

На 16-й минуте в большинстве гости вышли вперёд во второй раз, отметился форвард Александр Шаров, голевой пас на счету Валентина Пьянова и Юрки Йокипакки. На 19-й минуте во второй раз сравнял счёт Дмитрий Саюстов, результативные баллы также заработали Владислав Калетник и Егор Рыков.