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15:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Адмирал» обыграл «Сибирь» в последнем матче перед приостановкой сезона КХЛ

Владивостокский «Адмирал» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с новосибирской «Сибирью».

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Источник: ХК "Адмирал"
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Встреча прошла во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» и завершилась со счётом 3:2 (2:2, 0:0, 1:0).

На четвёртой минуте первую шайбу в матче забросил форвард «Сибири» Ник Шор, ему ассистировали Юрки Йокипакка и Олег Ли. Через минуту ответный гол забил нападающий «Адмирала» Марк Верба.

На 16-й минуте в большинстве гости вышли вперёд во второй раз, отметился форвард Александр Шаров, голевой пас на счету Валентина Пьянова и Юрки Йокипакки. На 19-й минуте во второй раз сравнял счёт Дмитрий Саюстов, результативные баллы также заработали Владислав Калетник и Егор Рыков.

На 55-й минуте победную шайбу забросил нападающий «Адмирала» Артём Гареев, ассистенты — Дмитрий Саюстов и Джош Кестнер.

Адмирал
3:2
2:2, 0:0, 1:0
Сибирь
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