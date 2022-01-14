Матч КХЛ между минским и рижским «Динамо» отменен

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между минским и рижским «Динамо» отменен в целях снижения рисков распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

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Встреча должна была пройти в Минске 23 января.

В четверг пресс-служба минского клуба сообщила о 20 случаях заражения коронавирусом среди игроков. Имена заразившихся хоккеистов не сообщаются. Также в списке сдавших положительные ПЦР-тесты оказались некоторые представители тренерского штаба и персонала команды. Все они отправлены на самоизоляцию, игроки помещены в список травмированных.

В среду КХЛ решила перенести матчи регулярного чемпионата, которые должны были пройти с 15 по 21 января, из-за роста положительных результатов на коронавирус. Часть перенесенных матчей предлагается провести в олимпийскую паузу, которая начнется с 24 января.