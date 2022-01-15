Хоккеист «Локомотива» Буше признался в изнасиловании девочки
Американский легионер сейчас находится в расположении ярославского клуба и участвует в тренировках.
Американский легионер сейчас находится в расположении ярославского клуба и участвует в тренировках.
Нападающий ярославского клуба «Локомотив» американец Рид Буше признался в изнасиловании несовершеннолетней в 2011 году. Об этом сообщает газета Detroit Free Press.
Речь идет о дочери семьи, у которой Буше жил во время обучения в системе подготовки хоккеистов. Самому Буше на момент совершения преступления было 17 лет, ей — 12.
Первоначально Буше было предъявлено обвинение в совершении преступления первой степени, которое влечет наказание от 25 лет до пожизненного заключения. Потом статью смягчили.
Окончательный приговор будет вынесен 31 января. Буше 28 лет, он выступает за «Локомотив» с 2021 года.
Американский хоккеист «Локомотива» Рид Буше в настоящий момент находится в расположении клуба и тренируется в основном составе команды. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ярославцев. Там добавили, что информации о том, что игроку потребуется покинуть расположение клуба, на сегодня нет.