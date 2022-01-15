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22:00 (мск), источник: BFM.ru

Хоккеист «Локомотива» Буше признался в изнасиловании девочки

Американский легионер сейчас находится в расположении ярославского клуба и участвует в тренировках.

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Источник: КХЛ

Нападающий ярославского клуба «Локомотив» американец Рид Буше признался в изнасиловании несовершеннолетней в 2011 году. Об этом сообщает газета Detroit Free Press.

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Речь идет о дочери семьи, у которой Буше жил во время обучения в системе подготовки хоккеистов. Самому Буше на момент совершения преступления было 17 лет, ей — 12.

Первоначально Буше было предъявлено обвинение в совершении преступления первой степени, которое влечет наказание от 25 лет до пожизненного заключения. Потом статью смягчили.

Окончательный приговор будет вынесен 31 января. Буше 28 лет, он выступает за «Локомотив» с 2021 года.

Американский хоккеист «Локомотива» Рид Буше в настоящий момент находится в расположении клуба и тренируется в основном составе команды. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ярославцев. Там добавили, что информации о том, что игроку потребуется покинуть расположение клуба, на сегодня нет.

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