«Пути Господни неисповедимы». Наш хоккеист сыграет за Китай на Олимпиаде

— Денис, меньше недели до вашего вылета в Китай. Что чувствуете сейчас?

— Я бы сказал, что какого-то волнения пока нет, а вот предвкушение, конечно, присутствует. Олимпиада — это такое событие, в котором не каждому спортсмену удается поучаствовать. Далеко не каждому.

— Покидая клуб в декабре 2020 года, могли представить, что не просто вернетесь, а еще и попадете на Олимпиаду?

— Пути Господни неисповедимы, как говорится. Определенные мысли на этот счет у меня, конечно, были. Думаю, это мечта каждого профессионального спортсмена.

— Вы ведь начинали сезон в Румынии? Сколько времени успели там провести? Где и как вас застало предложение от китайской стороны?

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— Я там даже не был! Я подписал контракт с клубом «Брашов» и ждал визу. Пока мы занимались этим вопросом, поступило предложение от «Куньлунь Ред Стар», и я сразу принял решение в пользу китайской команды. Но румыны как-то умудрились вписать меня в протокол матча, якобы я отыграл за них одну игру, хотя я даже не доехал до Румынии! Как только я уладил все вопросы с трансферной картой, то сразу подписал контракт с «Куньлунем».

— Вам еще до подписания контракта гарантировали участие в Олимпиаде? Или была какая-то неопределенность?

— Нет, никто никому ничего не гарантировал. Просто был разговор о моем возможном участии.

— Как ваши друзья и близкие отреагировали, когда узнали, что сыграете на Олимпиаде?

— Все друзья, все родные только рады за меня. Можно сказать, гордятся мной. Это же огромная честь — выступать на Олимпиаде.

— Какие у вас вообще ожидания от турнира? Поставлена ли официальная задача?

— Хочется достойно выступить на таком представительном турнире, как Олимпиада. Нет, официальных задач никто пока не ставил, но все прекрасно понимают, что нельзя упасть в грязь лицом. Будем бороться!

— Как вы считаете, по силам ли команде обыграть немцев, американских студентов?

— Каждой команде по силам обыграть любого, этому достаточно примеров в спорте. Главное, чтобы все сошлось в определенный день. Не думаю, что от нас ждут побед и медалей, так что каждая победа и каждый гол будут рассматриваться как успех китайского хоккея. Но сенсаций никто не отменял.

— Очевидно, что у вас самая сыгранная команда на Олимпиаде. Это может стать решающим фактором?

— Очень надеюсь, что нам это поможет. У нас в команде действительно отличная атмосфера, у нас все давно друг друга знают.

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— В сборной Китая старше вас только Брэндон Ип. Какой вообще видите свою роль в коллективе? Чего ждут от вас тренеры?

— Безусловно, я должен подавать пример молодым игрокам своим отношением к делу, где-то подсказывать и помогать. Иногда молодые китайские игроки сами подходят и спрашивают совета, как поступить в том или ином моменте. Я всегда стараюсь подсказать, поделиться опытом. Думаю, что тренер ждет от меня хорошей и стабильной игры, чтобы этим примером вселять уверенность в молодых китайских игроков.

— К слову, как сейчас обстоят дела с коммуникацией среди игроков? По-прежнему же есть те, кто не знает английский язык?

— Да, есть такие ребята в команде, но проблем с коммуникацией никаких нет. Все постепенно учат английский язык. Мы же в свою очередь учим китайский. Нам выдали список китайских слов, которые мы должны выучить до Олимпиады. Достаточно большое количество слов.

— Теперь ваше второе имя Ao Xi Bo Fu? Произносите без проблем? Что оно значит?