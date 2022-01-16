Форвард «Локомотива» мог угодить в тюрьму на 25 лет, но пожертвует лишь карьерой

КХЛ на паузе из-за коронавируса, но внезапно оказалась в топе новостей. Виной тому позорная история 11-летней давности.

Тогда, весной 2011 года, молодой перспективный американский нападающий Рид Буше был участником национальной программы по развитию хоккеистов. Фактически это была юниорская сборная США, постоянно тренирующаяся в Мичигане. Но игроки жили не на базе, а в приемных семьях.

17-летний Буше, будучи одним из таких квартирантов, и вляпался в грязную историю.

Он нашел в компьютере видеофайл с танцами 12-летней дочки хозяев и стал угрожать ей выложить его в интернет. У девочки и так были проблемы со сверстниками в школе, да и TikTok тогда еще не придумали. Хоккеист шантажом дважды склонил юную девушку к оральному сексу, причем во втором случае угрожал уже рассказать про первый.

Еще тогда об этой истории стало известно: девушка сказала подруге, та проговорилась родителям, а уже родители сообщили в хоккейную федерацию США, отправившую к ним такого квартиранта. Существует даже полицейский рапорт, в котором есть опрос пострадавшей и записка школьного психолога с выводом, что история полностью выдумана.

Буше из семьи тут же убрали. Он сыграл на ЮЧМ-2011 (золото), затем попал на драфт НХЛ, где его выбрал «Нью-Джерси». Правда, звезды в сильнейшей лиге из него не получилось, он провел 133 матча за «Нью-Джерси», «Нэшвилл» и «Ванкувер», но все чаще попадал в фарм-клуб и уехал летом 2020-го в наш «Авангард», где стал обладателем Кубка Гагарина, лучшим снайпером и бомбардиром команды.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d4c37b3697c10577c480" data-vnd="d4c37b3697c10577c480" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d4c37b3697c10577c480" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Минувшим летом уже на правах топа Буше перешел в ярославский «Локомотив», но в этом сезоне уже не так хорош. Возможно, причина спада как раз в том, что та девушка, которой уже 23 года, решила публично рассказать о давней истории.

Жертва насилия, чье имя, разумеется не называется, сказала, что в 15 лет наносила себе повреждения, принимала антидепрессанты, алкоголь и наркотики, и ей требовалась помощь психиатра.

— Я хотела помочь в борьбе с несправедливостью, но в своей жизни я столкнулась с огромной несправедливостью и не сделала ничего, чтобы привлечь этого человека к ответственности, — заявила она в интервью газете «Детройт Фри Пресс».

Она была разочарована тем, что Буше спокойно жил своей жизнью и никогда не извинялся, и она считает его аморальным человеком.

— Он так и не понес ответственности. А вся моя жизнь тем временем была разбита на миллион осколков. Последние десять лет я собирала их вместе.

Первоначально Буше обвиняли в сексуальном преступлении первой степени, по которому ему грозил 25-летний срок, а, возможно, и пожизненное заключение. В октябре 2021 года девушка дала показания, после чего прокурор сообщил ей, что предложил Буше признать вину.

Хоккеист пошел на сделку с правосудием, признал вину, и статью переквалифицировали в сексуальное преступление третьей степени, где предусмотрено гораздо более мягкое наказание — испытательный срок без тюремного заключения. Более того, если Буше успешно пройдет этот испытательный срок, у него не будет даже судимости.

Такое возможно благодаря американскому закону Holmes Youthful Trainee Act, который направлен на то, чтобы не рушить жизни людей, совершивших тяжкие преступления в юности, ведь на тот момент и сам Буше был несовершеннолетним.

Приговор уже известен всем заинтересованным сторонам, но официально его объявят 31 января. По всей видимости, Буше избежит тюрьмы, что не устраивает жертву.

Женщина сказала, что ее отношение к правоохранительной системе разрушилось в октябре после того, как ей сообщили, что Буше было сделано предложение о признании вины. Жертва сказала, что заявление обсудили с ней, но предложение насильнику было сделано без ее ведома. Она не требует для Буше ни пожизненного заключения, ни 25-летнего срока, но настаивает, что он должен попасть в тюрьму.

Женщина обратилась к судье с письмом перед последним слушанием, умоляя его не идти на уступки при вынесении приговора. Но первый помощник прокурора Виктория Бертон-Харрис фактически подтвердила, что тюремного срока не будет:

— Пообщавшись с потерпевшей, оценив доказательную базу и вероятность тюремного заключения по итогам судебного процесса, проведя дополнительное расследование, мы решили, что сделка через признание вины — это лучший и самый верный способ добиться того, чтобы человек понес ответственность хоть в какой-то мере.

Бертон-Харрис сообщила, что у стороны обвинения были проблемы с доказательствами, дело осложнялось большим сроком давности и тем, что в 2011 году обе стороны были несовершеннолетними.

Тем не менее все громче звучат голоса общественных организаций, защищающих жертв насилия, с требованием наказать Буше по всей строгости.

Даже если хоккеист избежит тюрьмы, продолжение спортивной карьеры под большим вопросом. Игрока с такой репутацией не захочет видеть ни один серьезный клуб. Разумеется, хоккеиста нет и в олимпийской команде США, где он наверняка оказался бы, если бы грязная история 11-летней давности не получила огласку.