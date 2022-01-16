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11:58 (мск), источник: Матч ТВ

Форвард «Локомотива» мог угодить в тюрьму на 25 лет, но пожертвует лишь карьерой

Очередной сексуальный скандал в хоккее.

Локомотив
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Источник: КХЛ

КХЛ на паузе из-за коронавируса, но внезапно оказалась в топе новостей. Виной тому позорная история 11-летней давности.

Тогда, весной 2011 года, молодой перспективный американский нападающий Рид Буше был участником национальной программы по развитию хоккеистов. Фактически это была юниорская сборная США, постоянно тренирующаяся в Мичигане. Но игроки жили не на базе, а в приемных семьях.

17-летний Буше, будучи одним из таких квартирантов, и вляпался в грязную историю.

Он нашел в компьютере видеофайл с танцами 12-летней дочки хозяев и стал угрожать ей выложить его в интернет. У девочки и так были проблемы со сверстниками в школе, да и TikTok тогда еще не придумали. Хоккеист шантажом дважды склонил юную девушку к оральному сексу, причем во втором случае угрожал уже рассказать про первый.

Еще тогда об этой истории стало известно: девушка сказала подруге, та проговорилась родителям, а уже родители сообщили в хоккейную федерацию США, отправившую к ним такого квартиранта. Существует даже полицейский рапорт, в котором есть опрос пострадавшей и записка школьного психолога с выводом, что история полностью выдумана.

Буше из семьи тут же убрали. Он сыграл на ЮЧМ-2011 (золото), затем попал на драфт НХЛ, где его выбрал «Нью-Джерси». Правда, звезды в сильнейшей лиге из него не получилось, он провел 133 матча за «Нью-Джерси», «Нэшвилл» и «Ванкувер», но все чаще попадал в фарм-клуб и уехал летом 2020-го в наш «Авангард», где стал обладателем Кубка Гагарина, лучшим снайпером и бомбардиром команды.

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Минувшим летом уже на правах топа Буше перешел в ярославский «Локомотив», но в этом сезоне уже не так хорош. Возможно, причина спада как раз в том, что та девушка, которой уже 23 года, решила публично рассказать о давней истории.

Жертва насилия, чье имя, разумеется не называется, сказала, что в 15 лет наносила себе повреждения, принимала антидепрессанты, алкоголь и наркотики, и ей требовалась помощь психиатра.

— Я хотела помочь в борьбе с несправедливостью, но в своей жизни я столкнулась с огромной несправедливостью и не сделала ничего, чтобы привлечь этого человека к ответственности, — заявила она в интервью газете «Детройт Фри Пресс».

Она была разочарована тем, что Буше спокойно жил своей жизнью и никогда не извинялся, и она считает его аморальным человеком.

— Он так и не понес ответственности. А вся моя жизнь тем временем была разбита на миллион осколков. Последние десять лет я собирала их вместе.

Первоначально Буше обвиняли в сексуальном преступлении первой степени, по которому ему грозил 25-летний срок, а, возможно, и пожизненное заключение. В октябре 2021 года девушка дала показания, после чего прокурор сообщил ей, что предложил Буше признать вину.

Хоккеист пошел на сделку с правосудием, признал вину, и статью переквалифицировали в сексуальное преступление третьей степени, где предусмотрено гораздо более мягкое наказание — испытательный срок без тюремного заключения. Более того, если Буше успешно пройдет этот испытательный срок, у него не будет даже судимости.

Такое возможно благодаря американскому закону Holmes Youthful Trainee Act, который направлен на то, чтобы не рушить жизни людей, совершивших тяжкие преступления в юности, ведь на тот момент и сам Буше был несовершеннолетним.

Приговор уже известен всем заинтересованным сторонам, но официально его объявят 31 января. По всей видимости, Буше избежит тюрьмы, что не устраивает жертву.

Источник: РИА "Новости"

Женщина сказала, что ее отношение к правоохранительной системе разрушилось в октябре после того, как ей сообщили, что Буше было сделано предложение о признании вины. Жертва сказала, что заявление обсудили с ней, но предложение насильнику было сделано без ее ведома. Она не требует для Буше ни пожизненного заключения, ни 25-летнего срока, но настаивает, что он должен попасть в тюрьму.

Женщина обратилась к судье с письмом перед последним слушанием, умоляя его не идти на уступки при вынесении приговора. Но первый помощник прокурора Виктория Бертон-Харрис фактически подтвердила, что тюремного срока не будет:

— Пообщавшись с потерпевшей, оценив доказательную базу и вероятность тюремного заключения по итогам судебного процесса, проведя дополнительное расследование, мы решили, что сделка через признание вины — это лучший и самый верный способ добиться того, чтобы человек понес ответственность хоть в какой-то мере.

Бертон-Харрис сообщила, что у стороны обвинения были проблемы с доказательствами, дело осложнялось большим сроком давности и тем, что в 2011 году обе стороны были несовершеннолетними.

Тем не менее все громче звучат голоса общественных организаций, защищающих жертв насилия, с требованием наказать Буше по всей строгости.

Даже если хоккеист избежит тюрьмы, продолжение спортивной карьеры под большим вопросом. Игрока с такой репутацией не захочет видеть ни один серьезный клуб. Разумеется, хоккеиста нет и в олимпийской команде США, где он наверняка оказался бы, если бы грязная история 11-летней давности не получила огласку.

Виталий Панов

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