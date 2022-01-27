СМИ: игроку «Спартака» предъявили обвинение в сексуальном насилии

Обвинение выдвинуто в результате расследования инцидента, произошедшего в сентябре 2017 года, когда Виртанен выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс». Расследование было начато в мае прошлого года, когда некая женщина, пожелавшая остаться неизвестной из-за страха негативной реакции в обществе, обвинила Виртанена в сексуальных домогательствах — после этого «Ванкувер» отправил канадского хоккеиста в отпуск.

«Ванкувер» выбрал хоккеиста в первом раунде драфта НХЛ-2014. Виртанен — победитель молодежного чемпионата мира 2015 года в составе сборной Канады. В прошедшем сезоне форвард забросил пять шайб в 38 матчах в НХЛ. Всего на его счету 100 очков (55+45) в 317 матчах в регулярных чемпионатах лиги.