КХЛ не будет проводить матчи регулярного чемпионата во время паузы на Олимпийские игры

«Континентальная хоккейная лига приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы. КХЛ провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине. “Против” проголосовали 16 из 24 клубов лиги.



Лига учла интересы клубов и приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы. Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона КХЛ опубликуется после 10 февраля», — говорится в сообщении.