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17:36 (мск), источник: Ведомости.Спорт

«Локомотив» сделал официальное заявление по делу Буше

Хоккейный клуб «Локомотив» пока не получал документы от американского суда по делу форварда команды Рида Буше, сообщается на сайте ярославского клуба.

ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Накануне портал Detroit Free Press рассказал, что 28-летний легионер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был приговорен судом округа Уоштено штата Мичиган к четырем годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно за изнасилование несовершеннолетней девушки, которое произошло в 2011 г.

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«Дело Рида Буше» требует от нас всестороннего детального рассмотрения и анализа произошедшего. На время разбирательств хоккеист находится в отпуске за свой счет, в настоящее время он находится в США. В то же время, «Локомотив» и КХЛ совместно внимательно изучают все нюансы «дела Рида Буше». Время необходимо и для поступления в адрес клуба и Лиги официальных документов со стороны американского суда", — говорится в заявлении.

В «Локомотиве» подчеркнули, что стратегия, лежащая в основе деятельности клуба, диктует «обязательное соблюдение и развитие в игроках любого возраста и статуса правильных нравственных и общегражданских ценностей».

Рид Буше провел 133 матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), не сумев закрепиться ни в одном клубе. В 2020 г. подписал однолетний контракт с омским «Авангардом» и стал в его составе победителем Кубка Гагарина. В сезоне 2021/22 в 46 матчах за «Локомотив» набрал 27 (12+15) очков.

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