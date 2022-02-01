«Локомотив» сделал официальное заявление по делу Буше

Накануне портал Detroit Free Press рассказал, что 28-летний легионер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был приговорен судом округа Уоштено штата Мичиган к четырем годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно за изнасилование несовершеннолетней девушки, которое произошло в 2011 г.

«Дело Рида Буше» требует от нас всестороннего детального рассмотрения и анализа произошедшего. На время разбирательств хоккеист находится в отпуске за свой счет, в настоящее время он находится в США. В то же время, «Локомотив» и КХЛ совместно внимательно изучают все нюансы «дела Рида Буше». Время необходимо и для поступления в адрес клуба и Лиги официальных документов со стороны американского суда", — говорится в заявлении.

В «Локомотиве» подчеркнули, что стратегия, лежащая в основе деятельности клуба, диктует «обязательное соблюдение и развитие в игроках любого возраста и статуса правильных нравственных и общегражданских ценностей».