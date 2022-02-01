«Локомотив» сделал официальное заявление по делу Буше
Хоккейный клуб «Локомотив» пока не получал документы от американского суда по делу форварда команды Рида Буше, сообщается на сайте ярославского клуба.
Хоккейный клуб «Локомотив» пока не получал документы от американского суда по делу форварда команды Рида Буше, сообщается на сайте ярославского клуба.
Накануне портал Detroit Free Press рассказал, что 28-летний легионер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был приговорен судом округа Уоштено штата Мичиган к четырем годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно за изнасилование несовершеннолетней девушки, которое произошло в 2011 г.
«Дело Рида Буше» требует от нас всестороннего детального рассмотрения и анализа произошедшего. На время разбирательств хоккеист находится в отпуске за свой счет, в настоящее время он находится в США. В то же время, «Локомотив» и КХЛ совместно внимательно изучают все нюансы «дела Рида Буше». Время необходимо и для поступления в адрес клуба и Лиги официальных документов со стороны американского суда", — говорится в заявлении.
В «Локомотиве» подчеркнули, что стратегия, лежащая в основе деятельности клуба, диктует «обязательное соблюдение и развитие в игроках любого возраста и статуса правильных нравственных и общегражданских ценностей».
Рид Буше провел 133 матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), не сумев закрепиться ни в одном клубе. В 2020 г. подписал однолетний контракт с омским «Авангардом» и стал в его составе победителем Кубка Гагарина. В сезоне 2021/22 в 46 матчах за «Локомотив» набрал 27 (12+15) очков.