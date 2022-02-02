Хоккеисты из России массово уезжают в Европу. Это знак, что КХЛ не будет доигрывать регулярный чемпионат

Почти десяток игроков за последние пару недель перебрались из КХЛ в европейские чемпионаты. Со стороны это выглядит как настоящий побег. Причем направление практически у всех одно — Чехия. Может даже показаться, что местная Экстралига выигрывает конкуренцию у сильнейшей лиги Европы. Чем не звоночек для КХЛ? А тут еще и курс доллара по отношению к рублю растет. Это точно не способствует конкурентоспособности нашего чемпионата.

На самом деле, все немного иначе. Никто из звезд КХЛ не решился сбежать из России в разгар зимы. Кого-то могло удивить решение Захара Арзамасцева перебраться под крыло Яромира Ягра. Ведь всего пару лет назад этот защитник вызывался в сборную России, пусть и ограничивался Евротуром. Но 17 матчей за «Автомобилист» в этом сезоне недвусмысленно намекают, что текущий уровень Арзамасцева куда ближе к «Кладно».

Еще один россиянин, сменивший родной чемпионат на чешский, это Игорь Швырев. Год назад он вернулся в родной Магнитогорск из Северной Америки. Казалось, что он может стать если не лидером «Металлурга», то крепким игроком основы на годы вперед. Тем более, что Швырев — центр, а это позиция дефицитная. Однако в начале этого сезона в Игоре разочаровались в родном клубе. В «Спартаке» ему тоже толком не нашлось места. Так 23-летний форвард стал игроком «Пардубице».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZZUGy_IPs0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZZUGy_IPs0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZZUGy_IPs0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by ХК Спартак | HC Spartak Moscow (@spartak_hc)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В Чехию перебрался и Руслан Педан — младший брат Андрея Педана, а по совместительству экс-защитник «Амура». Но в основном миграция по маршруту КХЛ — Европа связана с легионерами. За короткий срок наша лига лишилась двух словацких старожилов. Мартин Бакош и Юлиус Гудачек провели в КХЛ по пять сезонов, а теперь будут играть друг против друга во все той же чешской Экстралиге. Одноклубником Гудачека по столичной «Спарте» стал Давид Томашек, который еще только прошлым летом перебирался из «Спарты» в «Амур».

Добавьте к этой компании защитника «Витязя» Валттери Кемиляйнена и получите солидный кусок, который оторвали от кахаэловского пирога. Но если так посудить, только этот финн — единственная серьезная потеря для КХЛ. С 26 очками он был самым результативным защитником подольской команды. Остальные легионеры, покинувшие лигу, скорее разочаровали. А главное, что этот отток — это нечто большее, чем решение отдельно взятых игроков и клубов. Это недвусмысленный намек на то, что будет дальше с нашим чемпионатом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZZN3CsN7ix/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZZN3CsN7ix/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZZN3CsN7ix/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by ХК "Витязь" (@hcvityaz)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Какие клубы представляли те, кто в конце января рванули в Европу? Если вывести за скобки экс-спартаковца Швырева, это сплошь игроки из команд, не попадающих в плей-офф. Томашек и Педан вместе с «Амуром» остановились на девятой позиции в Восточной конференции. Сразу за спинами хабаровчан расположился «Автомобилист», чьим игроком до недавнего времени был Арзамасцев. «Витязь», отпустивший Кемиляйнена, занимает десятое место на Западе, а «Сочи» что с Бакошем, что без него и того ниже. Там же, на дне таблицы, располагается и рижское «Динамо» — бывший клуб Гудачека.

В целом, это обычная практика, когда команды, давно лишившиеся шансов на плей-офф, сбрасывают особо «тяжелый» груз в виде дорогостоящих игроков. Их помощь уже не пригодится, а часть бюджета они сжирают. Да и для самих хоккеистов переезд в Европу — шанс продлить сезон. Большинство команд, куда перебрались экс-кахаэловцы, сыграют в плей-офф Экстралиги, а это плюс месяц-два к сезону. Все лучше, чем уходить в отпуск конце февраля или просто тренироваться, что тоже принято в российских командах. Но в этом году есть кое-какие нюансы.

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На этот раз уезжают в Европу не только из последних команд КХЛ, но из «Амура», которому до восьмого места всего два очка! Учитывая запас несыгранных матчей, сохранялись шансы на плей-офф у «Автомобилиста». В среднем клубам оставалось сыграть в регулярке 6−8 игр. За эту дистанцию реально преодолеть даже вполне внушительное отставание. Но то, что даже девятая команда Востока отпускает игроков на все четыре стороны, свидетельствует об одном: регулярный чемпионат КХЛ доигран не будет.

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В конце прошлой недели КХЛ выступила с заявлением, что играть во время паузы на Олимпиаду не планирует. При этом о своих дальнейших планах лига не поведала. А ведь тут, если пофантазировать, может быть несколько сценариев. Подвести итоги регулярного чемпионата по итогам 45 матчей, обнулив уже сыгранные после этой черты. Или дать командам сыграть по три матча после окончания Олимпийских игр. Звучали предложения и о так называемом плей-ин, когда шансы на продолжение борьбы получают девятые и десятые команды своих конференций.

Вряд ли в Хабаровске и Екатеринбурге опустили руки просто так, от бессилия и пессимизма. Скорее клубам известно чуть больше, чем нам с вами. Может быть не все, но хоть что-то. Им могли поведать, каких вариантов развития событий точно не будет. А мы теперь сидим и гадаем на получившейся кофейной гуще, что будет дальше. И очень удивимся, если застывшие еще в середине января кубковые восьмерки претерпят хоть какие-то изменения. Если же лига ради проформы оставит три игры регулярки перед стартом плей-офф, они будут чем-то вроде разогрева, но точно не спасательным кругом для утопающих.