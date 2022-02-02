Новичок «Барыса» отметился дублем перед дебютом в КХЛ

«Номад» выиграл гостевую встречу со счетом 6:1, а дубль защитника довел разницу в голах до четырех. Столичная команда занимает пятое место в регулярном чемпионате Казахстана с 50 очками.

В фарм-клубе участника КХЛ Бекетаев провел 23 матча, отметившись 18 (7+11) очками. Показатель полезности — «+9».

23-летний хоккеист в межсезонье подписал двухсторонний контракт с «Барысом», а главный тренер столичного клуба Юрий Михайлис анонсировал скорое появление игрока в Континентальной хоккейной лиге.