В минском «Динамо» зажигает яркий проспект: Усова не взяли на ЧМ — сейчас он один из лучших молодых в КХЛ

Минское «Динамо» продолжает хорошую традицию прошлого сезона: в рядах «зубров» вновь выстреливают молодые белорусы. Егор Шарангович и Алексей Протас покоряют энхаэловские просторы, но бомбардирская замена из числа проспектов им нашлась: новым ударником стал Илья Усов. Прямо сейчас он замыкает пятерку самых результативных динамовцев и входит в топ-3 нападающих КХЛ до 23 лет. А ведь еще в мае форвард не попал в ростер сборной Беларуси на чемпионат мира. Рассказываем о тернистом пути вундеркинда.

Феерил в одной команде с Протасом

Азы хоккея Усов осваивал в школе «Юности». В 14 лет форвард рванул за океан. Несколько лет белорус играл в американских школьных и юниорских лигах, откуда приезжал в юниорскую сборную, с которой дважды подряд добирался до четвертьфинала чемпионатов мира.

— Наверное, лучшие качества Усова — скорость и силовая борьба, — полагает Евгений Есаулов, работавший с нападающим в U-18. — При этом он неплохо катается, быстро принимает решения, недолго адаптируется к новым системам и требованиям тренерского штаба. Также стоит отметить уровень дисциплины Ильи как на льду, так и в быту.

Сезон-2019/20 Усов провел в WHL. Болельщикам «Принс-Альберта» вряд ли нужно показывать на карте, где находится Беларусь: оформить чемпионство весной 2019-го команде помогли витебчане Сергей Сапего (стал лучшим бомбардиром-защитником команды в плей-офф) и Алексей Протас (третий снайпер нокаут-раунда, в полуфинале оформил два хет-трика). Пришелся ко двору и новый белорус: в 58 матчах Усов набрал 52 (22+30) очка, став лучшим новичком клуба в сезоне. А его шайбу болельщики «Принс-Альберта» признали любимым моментом за хоккейный год.

Усов и Протас — центрфорварды, поэтому играли в разных звеньях, но по ходу матчей белорусы часто оказывались вместе на льду и ассистировали друг другу в заброшенных шайбах. Именно проспекта «Вашинтона» Илья назвал своим кумиром.

Провел ударный сезон в «Динамо», но не попал в сборную

Волей пандемии летом 2020-го Усов оказался в минском «Динамо». После Кубка Салея просмотровый контракт превратился в полноценный двусторонний. Тянуть быка за рога 19-летний форвард не стал: в дебютном кахаэловском матче он оформил ассист, а во втором получил первые 5+20 за стычку у борта.

Новичок приглянулся специлистам не результативностью (6 (3+3) очками в «регулярке» удивить сложно) — удивляли его работоспособность и зрелая игра в обороне. Усов стал лидером «Динамо» по силовым приемам (92 хита в регулярном чемпионате и 17 в плей-офф) и разделил с Робом Клинкхаммером лавры лучшего нападающего «зубров» по блокированным броскам в гладком сезоне (24 блокшота).

— Я работал с Усовым, когда он еще был неоформившимся мастером. В том возрасте игра без шайбы была проблемой для каждого молодого хоккеиста: все любят с ней повозиться, — признается Евгений Есаулов. — Илья в этом плане прогрессировал. Сейчас, глядя на него в «Динамо», могу сказать, что играть без шайбы он научился. Это большой плюс.

В первом матче серии против СКА Усов отметился двумя ассистами, а в следующей игре записал на свой счет заброшенную шайбу. За две встречи форвард собрал половину от своего очкового урожая в «регулярке».

Ударный сезон позволил Усову попасть ростер сборной, но за несколько дней до чемпионата мира молодой динамовец угодил под отсев. Генменеджер «зубров» Андрей Парфимович предположил, что, выбирая между двумя форвардами, способными подсобить в обороне, Михаил Захаров предпочел проспекту опытного Сергея Дрозда. Дебюта за национальную команду пришлось ждать до Олимпийской квалификации.

Стал одним cамым результативным динамовским проспектом в КХЛ

В сезоне-2021/22 Усов не сбавил обороты, а набрал новые. 20-летний форвард — лучший нападающий «зубров» по силовым приемам (48) и второй после Тэйлора Граоваца по блокированным броскам (26). Пошла в гору и результативность: в 40 матчах Илья набрал 26 (9+17) очков, став самым результативным динамовцем не старше 20 лет за все время выступления в КХЛ. В прошлогодней «регулярке» эти лавры завоевал Алексей Протас (18 (10+8) очков), а до него таким достижением мог похвастаться Егор Шарангович с 12 (4+8) пунктами в сезоне-2017/18. Впрочем, здесь нельзя обойтись без ремарки: оба проспекта лишь начинали свой путь в лиге, а Усов выступает в ней уже второй год.

А рекордная для «Динамо» серия с набранными очками (7 матчей подряд) пока осталась за Шаранговичем. Но Усов подобрался к вершине близко, отметившись результативными баллами в шести играх кряду. Может ли Илья повторить путь белорусского «дьявола»? Динамовцу доводилось попадать в преддрафтовые рейтинги, но закреплять на него свои права клубы НХЛ не стали. Впрочем, дорогу за океан это не закрывает.