Хоккейный клуб «Авангард» проведет Матч звезд на Красной площади в Москве

Мероприятие пройдет на ГУМ-катке на Красной площади, вход для болельщиков будет свободным. В матче примут участие четыре команды, в состав которых войдут действующие игроки клуба, ветераны, руководство, воспитанники академии, знаменитости и болельщики. Команды будут названы в честь районов Омска. Помимо самого матча в формате 4×4 состоятся мастер-шоу и конкурсы.