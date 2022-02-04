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22:27 (мск), источник: ТАСС

Хоккейный клуб «Авангард» проведет Матч звезд на Красной площади в Москве

ТАСС, 4 февраля. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» проведет собственный Матч звезд в Москве 7 февраля. Об этом сообщает пресс-служба «Авангарда».

АвангардКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Мероприятие пройдет на ГУМ-катке на Красной площади, вход для болельщиков будет свободным. В матче примут участие четыре команды, в состав которых войдут действующие игроки клуба, ветераны, руководство, воспитанники академии, знаменитости и болельщики. Команды будут названы в честь районов Омска. Помимо самого матча в формате 4×4 состоятся мастер-шоу и конкурсы.

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В 2021 году «Авангард» уже проводил собственный Матч звезд в подмосковной Балашихе. В текущем сезоне руководство КХЛ отменило Матч всех звезд из-за сложной эпидемиологической ситуации.

«Авангард» является действующим обладателем Кубка Гагарина. В текущем сезоне команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 58 очков в 47 матчах.

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