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4 февраля, источник: Sports.Ru

КХЛ предложила не доигрывать регулярный чемпионат

КХЛ предлагает клубам не доигрывать регулярный чемпионат. Об этом сообщили в эфире Первого канала. Отмечается, что эту инициативу предстоит утвердить совету директоров КХЛ и ФХР.

КХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

16 команд, которые пройдут в плей-офф Кубка Гагарина, предлагается определить по проценту набранных очков. Это связано с тем, что команды провели разное количество матчей.

«Мы все будем болеть за наших ребят на главных играх четырехлетия. КХЛ постаралась сделать все возможное для того, чтобы игроки, выступающие за 10 сборных — а это 120 человек из 22 клубов КХЛ — смогли принять участие в самом важном для каждого спортсмена событии и достойно представить свою страну. Структура сезона КХЛ изначально учитывала необходимость паузы в связи с проведением Олимпийских игр. Нам было важно сохранить здоровье игроков, учитывая высокую опасность распространения коронавируса», — сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

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