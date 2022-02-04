КХЛ предложила не доигрывать регулярный чемпионат

16 команд, которые пройдут в плей-офф Кубка Гагарина, предлагается определить по проценту набранных очков. Это связано с тем, что команды провели разное количество матчей.

«Мы все будем болеть за наших ребят на главных играх четырехлетия. КХЛ постаралась сделать все возможное для того, чтобы игроки, выступающие за 10 сборных — а это 120 человек из 22 клубов КХЛ — смогли принять участие в самом важном для каждого спортсмена событии и достойно представить свою страну. Структура сезона КХЛ изначально учитывала необходимость паузы в связи с проведением Олимпийских игр. Нам было важно сохранить здоровье игроков, учитывая высокую опасность распространения коронавируса», — сказал президент КХЛ Алексей Морозов.