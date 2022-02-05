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08:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» в плей-офф? Регулярный чемпионат в КХЛ могут не доиграть

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) предложила не доигрывать регулярный чемпионат, сообщает «Чемпионат». 16 команд, которые пройдут в плей-офф, предлагается определить по проценту побед.

БарысКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Это связано с тем, что команды провели разное количество матчей, но решение еще окончательно не утверждено.

Что же касается «Барыса», то в текущей таблице регулярного чемпионата казахстанцы занимают восьмое место в Восточной конференции и могут пройти во второй этап турнира.

«Мы все будем болеть за наших ребят на главных играх четырехлетия. КХЛ постаралась сделать все возможное для того, чтобы игроки, выступающие за 10 сборных — а это 120 человек из 22 клубов КХЛ — смогли принять участие в самом важном для каждого спортсмена событии и достойно представить свою страну.

Структура сезона КХЛ изначально учитывала необходимость паузы в связи с проведением Олимпийских игр. Нам было важно сохранить здоровье игроков, учитывая высокую опасность распространения коронавируса», — сказал президент КХЛ Алексей Морозов в эфире Первого канала.

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