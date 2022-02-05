КХЛ выкинула на свалку концовку сезона? Какой теперь расклад и какие пары будут в плей-офф

Читайте также КХЛ предложила не доигрывать регулярный чемпионат

Ещё не забыли про регулярный чемпионат КХЛ? Можете забыть! Вчера президент лиги Алексей Морозов почему-то в эфире Первого канала заявил, что КХЛ предложила не доигрывать гладкое первенство, а 16 участников плей-офф определить по проценту набранных очков от максимально возможного.

Не сказать, что это какая-то неожиданность. После того как большинство клубов КХЛ проголосовали за отказ играть во время олимпийской паузы, стало понятно, что у лиги, в общем-то, и нет другого варианта, кроме как выкинуть на свалку концовку регулярки. Между завершением Игр и запланированным стартом плей-офф совсем немного времени, в которое нереально уместить всё, что отменили и перенесли якобы из-за коронавируса. Поэтому досрочное окончание регулярки и «уравниловка» всех клубов по проценту очков — единственный реальный выход из ситуации.



Кстати, если вы до сих пор думаете, что такая ситуация возникла из-за новой волны ковида, то просто посмотрите видео со свежим обращением Морозова. На нём президент лиги на фоне флага России без тени смущения заявляет, что «КХЛ постаралась сделать всё возможное для того, чтобы игроки смогли принять участие в самом важном для каждого спортсмена событии». Не иначе, отчёт КХЛ о верном служении делу государственной важности! И ни слова о тяжёлой эпидемиологической ситуации в клубах, хотя именно это называли официальной причиной остановки сезона.

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Теперь уже нет сомнений, что весь этот спектакль с массовым переносом матчей нужен был для того, чтобы пораньше тормознуть сезон в интересах сборной. Увы, чемпионат КХЛ принесён в жертву с ещё большим кощунством, чем раньше, но я уже писал, что обвинять лигу в этом, в общем-то, бессмысленно. Просто всё так устроено в нашем хоккее.

Ладно, что уже это обсуждать. Решение принято. Правда, его ещё надо провести через Совет директоров КХЛ, но есть ли у кого-то сомнения, что инициатива, озвученная в эфире Первого канала, не получит поддержки?



Итак, вот как будут выглядеть таблицы конференций при таком варианте развития событий.

Восточная конференция № Команда Процент набранных очков 1 «Металлург»

74%

2 «Трактор»

73%

3 «Ак Барс»

68,8%

4 «Салават Юлаев»

67,4%

5 «Авангард»

61,7%

6 «Сибирь»

57%

7 «Нефтехимик»

53,1%

8 «Барыс»

51,1%



Западная конференция №

Команда

Процент набранных очков

1 СКА

70,8%

2 «Йокерит»

68,1%

3 ЦСКА

67%

4 «Динамо» М

66,7%

5 «Северсталь»

64,3%

6 «Локомотив»

58,5%

7 «Спартак»

58,3%

8 «Динамо» Мн

57,4%



Поздравляем магнитогорский «Металлург» с завоеванием Кубка Континента и констатируем факт, что решение не доигрывать регулярку больнее всего бьёт по «Автомобилисту» и «Торпедо». У этих клубов были небольшие, но всё-таки более-менее реальные шансы побороться за плей-офф в своих конференциях на флажке регулярки.

Но, судя по всему, кубковые восьмёрки останутся в неизменном виде, просто процентный критерий слегка их перемешает. И вот тогда какие нас ждут пары плей-офф в первом раунде.

Западная конференция

СКА — «Динамо» Мн

«Йокерит» — «Спартак»

ЦСКА — «Локомотив»

«Динамо» М — «Северсталь»

Первым в жизни кубковым соперником Романа Ротенберга станет минское «Динамо». Год назад «зубры» на этой же стадии потрепали нервы команде Валерия Брагина, посмотрим, как получится в этот раз. «Йокерит» и «Спартак» — это встреча двух совершенно некубковых команд, но у финнов, конечно, есть небольшое преимущество.

ЦСКА — «Локомотив» — едва ли не самая интригующая пара первого раунда. Игорь Никитин пока не построил в Ярославле идеальный коллектив, но встреча с командой, откуда его выгнали непонятно за что, явно прибавит мотивации тренеру-чемпиону. И как себя покажет Сергей Фёдоров в дебютном плей-офф?

Наконец, пара «Динамо» М — «Северсталь». Год назад подопечные Разина были не так уж далеки от сенсации, но бело-голубые сумели дожать череповчан. Что изменилось с весны 2021-го?

Восточная конференция

«Металлург» — «Барыс»

«Трактор» — «Нефтехимик»

«Ак Барс» — «Сибирь»

«Салават Юлаев» — «Авангард»

«Металлург» и «Трактор», по идее, должны без проблем проходить своих соперников, хотя физическая форма команд после столь длинной паузы — загадка. И сюрпризы в таком плей-офф очень возможны.

«Ак Барс» встретится с «Сибирью», которая по стилю чем-то напоминает казанцев в нынешнем сезоне. Конечно, с оговоркой про уровень мастерства исполнителей. Но подопечным Квартальнова точно придётся непросто.