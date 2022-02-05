КХЛ отменила техническое поражение «Салавата Юлаева» в матче с «Трактором»

«8 ноября 2021 года Континентальная хоккейная лига уведомила хоккейные клубы “Салават Юлаев” и “Трактор” о решении засчитать “Салавату Юлаеву” техническое поражение в матче № 319 на основании п. 20 ст. 30 Дисциплинарного регламента КХЛ в связи с тем, что команда не прибыла на матч вследствие вынесения Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан о введении ограничительных мероприятий (карантина) в отношении хоккейного клуба “Салават Юлаев”.



Позднее “Салават Юлаев” направил в адрес Лиги акт эпидемиологического расследования, составленный управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.



Согласно акту, вероятным источником инфекции, которая послужила основанием для введения карантина в отношении “Салавата Юлаева”, является контакт с игроками и тренерами с признаками ОРИ во время одного из предыдущих матчей команды. Выявленные нарушения санитарных правил не имеют непосредственного отношения к введению ограничительных мероприятий в отношении “Салавата Юлаева”, а вина АНО “ХК “Салават Юлаев” в заболевании хоккеистов не установлена.