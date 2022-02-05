Текущие события
Хоккей. Олимпийский турнир
16:10
США
Россия
50
Хоккей. Олимпийский турнир
11:40
Япония
Дания
62
Хоккей. Олимпийский турнир
11:40
Чехия
Швеция
31
Хоккей. Олимпийский турнир
07:10
Канада
Финляндия
111
Хоккей. Олимпийский турнир
6.02
Китай
Япония
Хоккей. Олимпийский турнир
6.02
Швейцария
США
Все события
Фоторепортажи
20Интервью на удочку, улыбки под маской и строгая охрана: первые российские спортсмены отправились на Олимпиаду
13Пекин-2022: лучшие кадры 5 февраля
17:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

КХЛ отменила техническое поражение «Салавата Юлаева» в матче с «Трактором»

Континентальная хоккейная лига приняла решение отменить техническое поражение «Салавата Юлаева» в матче с «Трактором».

Салават Юлаев
ТракторКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
КХЛ перенесла матч «Авангард» — «Салават Юлаев». В команде из Уфы 26 положительных тестов на коронавирус

«8 ноября 2021 года Континентальная хоккейная лига уведомила хоккейные клубы “Салават Юлаев” и “Трактор” о решении засчитать “Салавату Юлаеву” техническое поражение в матче № 319 на основании п. 20 ст. 30 Дисциплинарного регламента КХЛ в связи с тем, что команда не прибыла на матч вследствие вынесения Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан о введении ограничительных мероприятий (карантина) в отношении хоккейного клуба “Салават Юлаев”.

Позднее “Салават Юлаев” направил в адрес Лиги акт эпидемиологического расследования, составленный управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.

Согласно акту, вероятным источником инфекции, которая послужила основанием для введения карантина в отношении “Салавата Юлаева”, является контакт с игроками и тренерами с признаками ОРИ во время одного из предыдущих матчей команды. Выявленные нарушения санитарных правил не имеют непосредственного отношения к введению ограничительных мероприятий в отношении “Салавата Юлаева”, а вина АНО “ХК “Салават Юлаев” в заболевании хоккеистов не установлена.

Читайте также
КХЛ выкинула на свалку концовку сезона? Какой теперь расклад и какие пары будут в плей-офф

Таким образом, команда не смогла принять участие в матче № 319 не по своей вине ввиду обстоятельств непреодолимой силы, а значит согласно п. 20 ст. 30 Дисциплинарного регламента КХЛ команде не может быть присуждено техническое поражение в указанном матче.

Данные обстоятельства не были известны на момент вынесения лигой решения засчитать «Салавату Юлаева» техническое поражение.

На основании вышеизложенного лига отменяет решение засчитать техническое поражение «Салавату Юлаеву» за неявку на матч. В таблицу чемпионата будут внесены необходимые корректировки результатов", — говорится в заявлении на сайте КХЛ.

 Россия — чемпион по переходам спортсменов в другие страны. Кто перед Олимпиадой в Пекине менял гражданство?
Назван неожиданный продукт для похудения
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь