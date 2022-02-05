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18:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

КХЛ приняла решение не проводить оставшиеся матчи регулярного чемпионата

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение не проводить оставшиеся матчи регулярного чемпионата, сообщается на сайте лиги.

КХЛ: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Команды (16), которые пройдут в плей-офф, предлагается определить по проценту побед. Это связано с тем, что клубы провели разное количество матчей.

«Чтобы плей-офф состоялся с учетом текущей ситуации с пандемией максимально комфортно для команд-участниц и болельщиков, лига вынесет на утверждение правления и совета директоров и согласование с ФХР решение не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата, утвердив новый порядок определения результатов регулярного чемпионата в текущем сезоне», — заявил президент КХЛ Алексея Морозова.

Розыгрыш Кубка Гагарина планируется начать 1 марта.

«Некоторые команды, которые до последнего момента претендовали на место в плей-офф, не попадут в кубковую восьмерку в своих конференциях. Но в сложившихся обстоятельствах это единственное оптимальное решение, которое позволит завершить сезон и определить чемпиона», — заявил Морозов.

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