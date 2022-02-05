КХЛ приняла решение не проводить оставшиеся матчи регулярного чемпионата

Команды (16), которые пройдут в плей-офф, предлагается определить по проценту побед. Это связано с тем, что клубы провели разное количество матчей.

«Чтобы плей-офф состоялся с учетом текущей ситуации с пандемией максимально комфортно для команд-участниц и болельщиков, лига вынесет на утверждение правления и совета директоров и согласование с ФХР решение не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата, утвердив новый порядок определения результатов регулярного чемпионата в текущем сезоне», — заявил президент КХЛ Алексея Морозова.

Розыгрыш Кубка Гагарина планируется начать 1 марта.