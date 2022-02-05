«Барыс» официально вышел в плей-офф КХЛ. Соперник известен

"4 февраля в Пекине открылись двадцать четвертые зимние Олимпийские игры. Это долгожданное событие как для спортсменов, так и для болельщиков. На несколько недель спорт объединит людей разных возрастов по всему миру. Континентальная хоккейная лига постаралась сделать всё возможное для того, чтобы игроки, выступающие за десять сборных, — а это 120 человек из 22 клубов КХЛ — смогли принять участие в самом важном для каждого спортсмена событии и достойно представить свою страну. Сборные России и Китая, полностью состоят из игроков клубов Лиги. Команды Латвии, Чехии и Финляндии — на половину и более. Представительство Лиги составит сорок процентов от общего числа участников Олимпиады.

Структура сезона Континентальной хоккейной лиги изначально учитывала необходимость паузы в связи с проведением Олимпийских игр. Игроки вовремя прибыли в расположение своих национальных команд, а сегодня большая часть из них уже в Пекине.

Пока мы ждем олимпийский хоккей, продолжаем работу над подготовкой к самой важной части сезона — плей-офф. И он обещает быть упорным и непредсказуемым, так как нет явного фаворита в борьбе за Кубок Гагарина.

Для того, чтобы плей-офф состоялся с учетом текущей ситуации с пандемией максимально комфортно для команд-участниц и болельщиков, Лига вынесет на утверждение Правления и Совета директоров КХЛ и согласование с ФХР решение не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата и утвердить новый порядок определения результатов регулярного чемпионата в текущем сезоне", — цитирует президента КХЛ Алексея Морозова официальный сайт лиги.

Пары плей-офф будут определены по проценту набранных очков.

«Выбран самый объективный вариант — распределить шестнадцать команд по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Это известная и зарекомендовавшая себя практика фиксации результатов. Она уже применялась и в России, и в мире», — добавил Морозов.

Матчи плей-офф начнутся с 1 марта. Казахстанский «Барыс» сыграет в первом раунде с магнитогорским «Металлургом».

Остальные пары плей-офф выглядят так:

Западная конференция

СКА — «Динамо» Минск

Йокерит — Спартак

ЦСКА — Локомотив

«Динамо» М — Северсталь

Восточная конференция