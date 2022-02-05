КХЛ приняла решение досрочно завершить регулярный чемпионат

Как заявил президент КХЛ Алексей Морозов, были рассмотрены различные варианты подведения результатов регулярного чемпионата и определения участников плей-офф. «Важно было найти справедливую формулу, гарантировать всем клубам равные условия и учесть разное количество матчей, которые были сыграны командами».
В итоге выбран следующий вариант — распределить 16 команд по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Новая дата старта плей-офф — 1-е марта.
На момент остановки минское Динамо занимало 8-ю строчку на Западе, набрав 54 очка в 47 матчах. Возглавляет конференцию санкт-петербургский СКА с 68 баллами в активе.