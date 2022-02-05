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19:42 (мск), источник: БЕЛТА

КХЛ приняла решение досрочно завершить регулярный чемпионат

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Континентальной хоккейной лиги приняло решение досрочно завершить регулярный чемпионат из-за коронавируса, сообщает пресс-служба Лиги.

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Как заявил президент КХЛ Алексей Морозов, были рассмотрены различные варианты подведения результатов регулярного чемпионата и определения участников плей-офф. «Важно было найти справедливую формулу, гарантировать всем клубам равные условия и учесть разное количество матчей, которые были сыграны командами».

В итоге выбран следующий вариант — распределить 16 команд по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Новая дата старта плей-офф — 1-е марта.

На момент остановки минское Динамо занимало 8-ю строчку на Западе, набрав 54 очка в 47 матчах. Возглавляет конференцию санкт-петербургский СКА с 68 баллами в активе.

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