«Барыс» оригинально отметил выход в плей-офф КХЛ
Казахстанский «Барыс» оригинально отреагировал на выход в первый раунд плей-офф Кубка Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.
БарысКХЛ: таблица и календарь
Казахстанский «Барыс» оригинально отреагировал на выход в первый раунд плей-офф Кубка Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На этой стадии казахстанский клуб сыграет с магнитогорским «Металлургом». Матчи плей-офф начнутся с 1 марта.
«Всех с выходом в плей-офф!» — говорится в сообщении команды в Instagram, которое сопровождено зажигательным роликом и тем фактом, что астанчане в таблице Восточной конференции обошли таких конкурентов, как «Амур» и «Автомобилист».