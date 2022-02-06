«Барыс» оригинально отметил выход в плей-офф КХЛ

На этой стадии казахстанский клуб сыграет с магнитогорским «Металлургом». Матчи плей-офф начнутся с 1 марта.

«Всех с выходом в плей-офф!» — говорится в сообщении команды в Instagram, которое сопровождено зажигательным роликом и тем фактом, что астанчане в таблице Восточной конференции обошли таких конкурентов, как «Амур» и «Автомобилист».