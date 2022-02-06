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12:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» оригинально отметил выход в плей-офф КХЛ

Казахстанский «Барыс» оригинально отреагировал на выход в первый раунд плей-офф Кубка Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

БарысКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

На этой стадии казахстанский клуб сыграет с магнитогорским «Металлургом». Матчи плей-офф начнутся с 1 марта.

«Всех с выходом в плей-офф!» — говорится в сообщении команды в Instagram, которое сопровождено зажигательным роликом и тем фактом, что астанчане в таблице Восточной конференции обошли таких конкурентов, как «Амур» и «Автомобилист».

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