Не попавший в плей-офф КХЛ «Автомобилист» выпустил заявление об отмене регулярки

«Хоккейный клуб “Автомобилист”, который вёл борьбу за попадание в плей-офф и по потерянным очкам находился всего в одной победе от восьмёрки сильнейших на Востоке, остался за бортом Кубка Гагарина. Отметим, что по регламенту турнира, утверждённому Лигой, командам изначально предстояло сыграть 56 матчей, в то время как екатеринбуржцы провели в сезоне-2021/2022 всего 45 встреч, а в календарном 2022 году и вовсе только один матч. Таким образом, для нашей команды была впереди практически четверть регулярного чемпионата, но в итоге она осталась несыгранной. В этих матчах по спортивному принципу должно было решиться, какие команды заслуживают попадания в плей-офф и продолжения борьбы за Кубок Гагарина.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--44bffe731f809dd66024" data-vnd="44bffe731f809dd66024" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=44bffe731f809dd66024" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Понимая, в какой тяжёлой ситуации оказалась Лига, когда большое количество игр было перенесено на неопределённый срок, а изначальный календарь турнира предполагал длительную паузу на Олимпиаду и оставлял не так много свободных «окон», клубы предлагали руководству КХЛ рассмотреть различные варианты справедливого распределения итоговых мест. «Автомобилист» выступал за любое из таких решений — будь то проведение перенесённых матчей в Олимпийскую паузу либо определение участников Кубка Гагарина путём розыгрыша «плей-ин» среди команд, ведущих борьбу за попадание в восьмёрку. Формат «плей-ин» был успешно апробирован в ведущих спортивных лигах мира — НХЛ и НБА — в начале пандемии в 2020 году. Принять участие в этом раунде, предваряющем классический плей-офф, должны были все команды, не потерявшие шансы на попадание в розыгрыш Кубка Гагарина на момент остановки регулярного чемпионата, а также все команды, ещё не гарантировавшие себе место в восьмёрках конференций. Данное предложение было озвучено хоккейным клубом «Автомобилист» на онлайн-совещании руководства КХЛ с руководителями всех клубов 11 января 2022 года, но по прошествии месяца в итоге было оставлено без внимания.



В условиях остановки регулярного чемпионата «плей-ин» в виде очного противостояния претендентов на места в Кубке Гагарина мог стать единственным по-настоящему спортивным способом выяснения уровня команд. Это особенно важно, учитывая тот факт, что у команд-претендентов были абсолютно разные календари с абсолютно разным количеством матчей с теми или иными соперниками.

Например, также ведущий борьбу за плей-офф “Нефтехимик” 10 своих матчей (из 49) провёл против трёх клубов, занимающих последние три места в текущем чемпионате (по 4 — с “Куньлунь Ред Стар” и “Адмиралом”, 2 — с “Динамо” (Рига). Наш клуб провёл лишь 4 матча с этими соперниками к моменту остановки чемпионата. Как в таких условиях можно в качестве решающего критерия использовать “процент набранных очков”?



ХК «Автомобилист» считает решение об остановке регулярного чемпионата КХЛ несправедливым, противоречащим спортивному принципу, ущемляющим интересы команд-участниц турнира, которые прилагали большие усилия для того, чтобы достичь цели — попасть в плей-офф. Данное решение, помимо своей неспортивности, наносит большой урон коммерческим интересам всех без исключения клубов лиги, лишая их возможности в полном объёме выполнить обязательства, взятые перед болельщиками и деловыми партнёрами, инвестирующими серьёзные средства в развитие отечественного хоккея.

В дни проведения зимних Олимпийских игр решение об отмене такой существенной части регулярного чемпионата КХЛ вызывает аналогию — словно по ходу биатлонной или лыжной эстафеты оргкомитет принял бы решение об отмене решающего четвёртого этапа и подведении итогов по результатам трёх прошедших. Возможно такое решение где-либо? Вопрос риторический…