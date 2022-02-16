«Барысу» утвердили соперника и даты матчей плей-офф КХЛ
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) утвердила изменение структуры проведения чемпионата КХЛ в сезоне 2021/2022, сообщает сайт организации.
Барыс
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) утвердила изменение структуры проведения чемпионата КХЛ в сезоне 2021/2022, сообщает сайт организации.
Данное решение продиктовано невозможностью проведения оставшихся матчей регулярного чемпионата в срок до начала плей-офф. Оно было согласовано с Федерацией хоккея России.
Отмечается, что по итогам первого этапа чемпионата команды заняли места в своих конференциях в соответствии с процентом набранных очков.
Таким образом «Барыс» окончательно расположился на восьмом месте в Восточной конференции и сыграет в плей-офф с магнитогорским «Металлургом». Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 1 марта. Столичный клуб первый поединок проведет в этот день. Остальные даты игр «Барыса» с «Металлургом» выглядят так: 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта.