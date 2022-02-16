«Барысу» утвердили соперника и даты матчей плей-офф КХЛ

Данное решение продиктовано невозможностью проведения оставшихся матчей регулярного чемпионата в срок до начала плей-офф. Оно было согласовано с Федерацией хоккея России.

Отмечается, что по итогам первого этапа чемпионата команды заняли места в своих конференциях в соответствии с процентом набранных очков.