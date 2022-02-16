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20:45 (мск), источник: БЕЛТА

Стали известны даты матчей минского «Динамо» в плей-офф КХЛ

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Континентальная хоккейная лига объявила о старте плей-офф 1 марта и представила сетку Кубка Гагарина, сообщает пресс-служба Лиги.

Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
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По итогам первого этапа чемпионата команды заняли места в своих конференциях в соответствии с процентом набранных очков. Минское «Динамо», которое расположилось на 8-м месте Запада, в первом раунде сыграет с лучшей командой конференции — СКА. Игры в Санкт-Петербурге пройдут 2 и 4 марта, в Минске клубы встретятся 6 и 8 марта. Следующие матчи серии при необходимости состоятся 10, 12 и 14 марта.

В первом раунде плей-офф прошлого сезона «зубрам» также противостояли хоккеисты СКА. Серия закончилась со счетом 4:1 в пользу армейцев.

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