Стали известны даты матчей минского «Динамо» в плей-офф КХЛ

По итогам первого этапа чемпионата команды заняли места в своих конференциях в соответствии с процентом набранных очков. Минское «Динамо», которое расположилось на 8-м месте Запада, в первом раунде сыграет с лучшей командой конференции — СКА. Игры в Санкт-Петербурге пройдут 2 и 4 марта, в Минске клубы встретятся 6 и 8 марта. Следующие матчи серии при необходимости состоятся 10, 12 и 14 марта.