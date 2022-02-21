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19:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барыс» забросил 7 шайб «Спартаку» в контрольном матче

«Спартак» 21 февраля уступил «Барысу» в контрольном матче со счетом 2:7.

Барыс
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Источник: РИА "Новости"

В составе «Спартака» отличились Эмиль Петерссон и Дмитрий Вишневский. У победителей дубль оформил Егор Петухов, по шайбе забросили Кертис Волк, Якоб Берглунд, Кирилл Савицкий, Алихан Асетов и Валерий Орехов.

«Барыс» сыграет еще два контрольных матча в Москве против «Динамо» — 22 и 24 февраля. «Спартак» 25 февраля встретится с ЦСКА в гостях.

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