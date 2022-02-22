«Йокерит» ответил на требование фанатов выйти из КХЛ
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Финский клуб «Йокерит» заявил об обязательстве соблюдать соглашение с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ), сообщается на сайте команды.
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Финский клуб «Йокерит» заявил об обязательстве соблюдать соглашение с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ), сообщается на сайте команды.
Ранее движение болельщиков «Южная трибуна» призвало руководство команды выйти из состава участников КХЛ. В обращении не указывается причина, из-за которой финский клуб должен покинуть лигу, однако болельщики заявили, что продолжение выступления в КХЛ нанесет ущерб репутации «Йокерита».
«Йокерит» имеет соглашения с КХЛ и обязан их соблюдать. Клуб также несет ответственность как работодатель. Поскольку ситуация является исключительно сложной, но мы не считаем, что «Йокерит» является подходящей стороной, чтобы озвучить свой взгляд на происходящее. В настоящее время мы внимательно следим за ситуацией и ведем активный диалог с заинтересованными сторонами. Мы также будем внимательно следить за любыми решениями, касающимися санкций, и будем бескомпромиссно соблюдать их в своей деятельности", — говорится в заявлении.
«Йокерит» выступает в КХЛ с 2014 года. Лучшим результатом клуба является выход во второй раунд Кубка Гагарина. По итогам досрочно завершенного регулярного чемпионата сезона-2021/22 финская команда вышла в первый раунд, где сыграет с московским «Спартаком».