«Йокерит» ответил на требование фанатов выйти из КХЛ

«Йокерит» имеет соглашения с КХЛ и обязан их соблюдать. Клуб также несет ответственность как работодатель. Поскольку ситуация является исключительно сложной, но мы не считаем, что «Йокерит» является подходящей стороной, чтобы озвучить свой взгляд на происходящее. В настоящее время мы внимательно следим за ситуацией и ведем активный диалог с заинтересованными сторонами. Мы также будем внимательно следить за любыми решениями, касающимися санкций, и будем бескомпромиссно соблюдать их в своей деятельности", — говорится в заявлении.