«Куньлунь» продолжит выступление в КХЛ

Китайский клуб «Куньлунь» продолжит выступление в Континентальной хоккейной лиге. Как сообщил «СЭ» источник, выступление «Куньлуня» не было напрямую связано с подготовкой к Олимпиаде в Пекине и в большей степени зависит от других факторов, в частности — от партнерских отношений России и Китая. В следующем сезоне команда продолжит играть домашние матчи в подмосковных Мытищах.

«Руководство клуба хотело бы вернуть команду в Китай, но это зависит от окончания пандемии, открытия границ и возобновления регулярного авиасообщения между двумя странами», — сообщил «СЭ» источник. — «Спрогнозировать ситуацию сегодня невозможно, поэтому на данный момент реальной перспективой для клуба выглядит еще один сезон в Мытищах».