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14:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Куньлунь» продолжит выступление в КХЛ

Выступление «Куньлуня» не было напрямую связано с подготовкой к Олимпиаде в Пекине.

КуньлуньКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Официальный инстаграм ХК "Куньлунь"
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Китайский клуб «Куньлунь» продолжит выступление в Континентальной хоккейной лиге. Как сообщил «СЭ» источник, выступление «Куньлуня» не было напрямую связано с подготовкой к Олимпиаде в Пекине и в большей степени зависит от других факторов, в частности — от партнерских отношений России и Китая. В следующем сезоне команда продолжит играть домашние матчи в подмосковных Мытищах.

«Руководство клуба хотело бы вернуть команду в Китай, но это зависит от окончания пандемии, открытия границ и возобновления регулярного авиасообщения между двумя странами», — сообщил «СЭ» источник. — «Спрогнозировать ситуацию сегодня невозможно, поэтому на данный момент реальной перспективой для клуба выглядит еще один сезон в Мытищах».

Ранее в российских СМИ существовала версия, согласно которой после окончания Олимпиады в Пекине «Куньлунь» прекратил бы свое существование, так как основной его целью была подготовка сборной Китая к выступлению на домашних зимних Играх на базе клуба КХЛ.

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