У нападающего «Салавата Юлаева» Амирова обнаружена опухоль мозга

«С сожалением вынужден сообщить, что у Родиона Амирова обнаружена опухоль мозга. Родион перед сезоном-2021/22 вернулся в “Салават Юлаев” из КХЛ, но получил травму перед началом регулярного чемпионата. По ходу восстановления у него проявились симптомы нового заболевания, которые потребовали дополнительных исследований. Сейчас Родион проходит курс лечения в Германии и пропустит остаток нынешнего сезона», — приводит слова заявления Дубаса сайт «Торонто».