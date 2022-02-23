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17:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У нападающего «Салавата Юлаева» Амирова обнаружена опухоль мозга

Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас сообщил, что у нападающего Родиона Амирова, который был выбран клубом на драфте-2020 под общим 15-м номером, обнаружена опухоль мозга.

Салават Юлаев
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Источник: Reuters

Напомним, что сейчас 20-летний хоккеист выступает в КХЛ в составе «Салавата Юлаева».

«С сожалением вынужден сообщить, что у Родиона Амирова обнаружена опухоль мозга. Родион перед сезоном-2021/22 вернулся в “Салават Юлаев” из КХЛ, но получил травму перед началом регулярного чемпионата. По ходу восстановления у него проявились симптомы нового заболевания, которые потребовали дополнительных исследований. Сейчас Родион проходит курс лечения в Германии и пропустит остаток нынешнего сезона», — приводит слова заявления Дубаса сайт «Торонто».

В КХЛ Амиров провел в общей сложности 70 матчей и набрал 18 (10+8) очков.

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