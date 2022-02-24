В Латвии и Финляндии требуют от клубов выйти из КХЛ. Хоккейные последствия военной операции России на Украине
Кажется, международная лига превратится в чемпионат России.
Кажется, международная лига превратится в чемпионат России.
Рано утром в четверг 24 февраля Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Это стало следующим шагом российского правительства после признания республик ДНР и ЛНР. Почти сразу после заявления президента последовали взрывы в разных украинских городах от Харькова до Одессы. Как выяснилось позднее, российская армия приступила к обстрелу военных объектов Украины, в том числе военных аэропортов. На этом фоне доллар перевалил за отметку в 90 рублей, а евро взлетел за 100 рублей.
А что же с хоккеем? 1 марта по плану должен стартовать плей-офф КХЛ. В розыгрыше Кубка Гагарина участвует и «Йокерит». Финскому клубу в первом раунде Кубка Гагарина достался «Спартак». Вот только в участии финского клуба в открытом чемпионате России, коим до сих пор остается чемпионат КХЛ, есть большие сомнения. Еще до того, как Путин ввел войска в Донбасс и начал обстрел украинских городов, в Хельсинки выступали довольно категорично. Первыми высказались фанаты «Йокерита» за то, чтобы игры были немедленно прекращены, а их клуб покинул лигу.
«У меня сейчас нет слов. Мы приняли, возможно, самое непростое решение. Правление ассоциации болельщиков приняли единое мнение по этому поводу. Мы хотим, чтобы игры были немедленно прекращены. Конечно, невозможно сказать, что клуб ждет в будущем и сможет ли он играть в Финляндии. Но то, чем сейчас является КХЛ — это определенно не то, за чем мы хотим следить. Нам кажется, что, к глубокому сожалению, клуб не уйдет из лиги даже после выдвинутых нами требований. С точки зрения болельщика трудно понять позицию клуба, ведь мы не знаем всех нюансов их финансовых и контрактных обязательств. С другой стороны, когда у нас нет никаких обязательств, мы можем смело высказать свою позицию, быть честными перед собой и обществом», — говорит Роопе Ряти, лидер фан-движения «Йокерита».
Впрочем, это уже не первый раз, когда фанаты «Йокерита» выступают против участия их команды в КХЛ. Здесь и экономический вопрос, и политический, и много других причин, которые культивирует финская пресса. Последним очагом возмущения стали протесты в Белоруссии и, как следствие, отказ от выезда в Минск на матч с «Динамо». Однако около половины акций «шутов» принадлежит финскому подразделению «Норникеля», что делает клуб из Хельсинки зависимым от России. Стоит ли удивляться, что официальные лица «Йокерита» в очередной раз опровергли выход из состава КХЛ?
«Джокеры» имеют обязательства по соглашению с КХЛ и обязаны их соблюдать. «Джокеры» также несут ответственность как работодатель. Поскольку ситуация также является исключительно сложной, мы не считаем, что спортивный клуб «Йокерит» является подходящей стороной, чтобы строго придерживаться своих взглядов на ситуацию. В настоящее время мы внимательно следим за ситуацией и ведем активный диалог с заинтересованными сторонами. Мы также будем внимательно следить за любыми решениями, касающимися санкций, и будем бескомпромиссно соблюдать их в своей деятельности", — гласит в заявлении финского клуба.
Но финны не единственные из участников КХЛ, кто жестко осудил последние действия российских властей. Категоричную позицию еще до ввода войск заняли организованные болельщики из Латвии.
«Мы обращаемся ко всем латвийским хоккеистам и болельщикам, а также ко всему латвийскому хоккейному сообществу и руководству рижского “Динамо”. Учитывая сегодняшнюю международную напряженность в результате агрессивной внешней политики России, считаем уместным высказать свое мнение о том, что любое участие латвийских хоккеистов, тренеров и судей в соревнованиях, организуемых Федерацией хоккея России (лиги КХЛ, МХЛ, ВХЛ), недопустимо, и мы не поддержим это.
Мы вынуждены дистанцироваться от участия рижского «Динамо» в проекте КХЛ, потому что хоккей как вид спорта сегодня в России сознательно используется для удовлетворения амбиций политиков страны-агрессора, а также косвенно способствует агрессии против Укpaины. Мы не будем поддерживать агрессию ни на хоккейных площадках, ни в жизни", — говорится в заявлении нескольких объединений болельщиков из Латвии.
В Латвии пошли дальше. Министр образовании и науки Анита Муйжниеце планирует внести поправки, в результате которых местных спортсменам и клубам запретят участие в соревнованиях за пределами Евросоюза. Очевидно, что это направлено на рижское «Динамо» с попыткой запретить хоккейной команде выступление в КХЛ.
«Я надеюсь, что мы, наконец, прекратим разговоры о спорте (да, и о музыке), который якобы не связан с политикой… Да, я особо хочу выделить рижское “Динамо” и то, что эта “история” об участии в “Открытом чемпионате России” должна прекратиться», — написала в твиттере Муйжниеце, ведомство которой также курирует спорт.
Именно «Йокерит» и рижское «Динамо» — самые вероятные кандидаты на выход из КХЛ. И это несмотря на участие российского бизнеса в их финансировании. Но такие глобальные решения будут приниматься позднее. Сейчас же на повестке дня плей-офф КХЛ. И нет никаких гарантий, что он состоится или состоится в том составе, в котором планировался. С каждым днем, часом и минутой все может поменяться. И спорт здесь тоже стоит на периферии государственных и народных интересов.
Дмитрий Ерыкалов