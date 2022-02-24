В Латвии и Финляндии требуют от клубов выйти из КХЛ. Хоккейные последствия военной операции России на Украине

Рано утром в четверг 24 февраля Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Это стало следующим шагом российского правительства после признания республик ДНР и ЛНР. Почти сразу после заявления президента последовали взрывы в разных украинских городах от Харькова до Одессы. Как выяснилось позднее, российская армия приступила к обстрелу военных объектов Украины, в том числе военных аэропортов. На этом фоне доллар перевалил за отметку в 90 рублей, а евро взлетел за 100 рублей.

А что же с хоккеем? 1 марта по плану должен стартовать плей-офф КХЛ. В розыгрыше Кубка Гагарина участвует и «Йокерит». Финскому клубу в первом раунде Кубка Гагарина достался «Спартак». Вот только в участии финского клуба в открытом чемпионате России, коим до сих пор остается чемпионат КХЛ, есть большие сомнения. Еще до того, как Путин ввел войска в Донбасс и начал обстрел украинских городов, в Хельсинки выступали довольно категорично. Первыми высказались фанаты «Йокерита» за то, чтобы игры были немедленно прекращены, а их клуб покинул лигу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CaPKk1xo7ko/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CaPKk1xo7ko/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CaPKk1xo7ko/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by КХЛ (@khl)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«У меня сейчас нет слов. Мы приняли, возможно, самое непростое решение. Правление ассоциации болельщиков приняли единое мнение по этому поводу. Мы хотим, чтобы игры были немедленно прекращены. Конечно, невозможно сказать, что клуб ждет в будущем и сможет ли он играть в Финляндии. Но то, чем сейчас является КХЛ — это определенно не то, за чем мы хотим следить. Нам кажется, что, к глубокому сожалению, клуб не уйдет из лиги даже после выдвинутых нами требований. С точки зрения болельщика трудно понять позицию клуба, ведь мы не знаем всех нюансов их финансовых и контрактных обязательств. С другой стороны, когда у нас нет никаких обязательств, мы можем смело высказать свою позицию, быть честными перед собой и обществом», — говорит Роопе Ряти, лидер фан-движения «Йокерита».

Впрочем, это уже не первый раз, когда фанаты «Йокерита» выступают против участия их команды в КХЛ. Здесь и экономический вопрос, и политический, и много других причин, которые культивирует финская пресса. Последним очагом возмущения стали протесты в Белоруссии и, как следствие, отказ от выезда в Минск на матч с «Динамо». Однако около половины акций «шутов» принадлежит финскому подразделению «Норникеля», что делает клуб из Хельсинки зависимым от России. Стоит ли удивляться, что официальные лица «Йокерита» в очередной раз опровергли выход из состава КХЛ?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZKRZv2ot6s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZKRZv2ot6s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZKRZv2ot6s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Jokerit Helsinki (@jokerithc)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Джокеры» имеют обязательства по соглашению с КХЛ и обязаны их соблюдать. «Джокеры» также несут ответственность как работодатель. Поскольку ситуация также является исключительно сложной, мы не считаем, что спортивный клуб «Йокерит» является подходящей стороной, чтобы строго придерживаться своих взглядов на ситуацию. В настоящее время мы внимательно следим за ситуацией и ведем активный диалог с заинтересованными сторонами. Мы также будем внимательно следить за любыми решениями, касающимися санкций, и будем бескомпромиссно соблюдать их в своей деятельности", — гласит в заявлении финского клуба.

Но финны не единственные из участников КХЛ, кто жестко осудил последние действия российских властей. Категоричную позицию еще до ввода войск заняли организованные болельщики из Латвии.

«Мы обращаемся ко всем латвийским хоккеистам и болельщикам, а также ко всему латвийскому хоккейному сообществу и руководству рижского “Динамо”. Учитывая сегодняшнюю международную напряженность в результате агрессивной внешней политики России, считаем уместным высказать свое мнение о том, что любое участие латвийских хоккеистов, тренеров и судей в соревнованиях, организуемых Федерацией хоккея России (лиги КХЛ, МХЛ, ВХЛ), недопустимо, и мы не поддержим это.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CYHmiyjr2m-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CYHmiyjr2m-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CYHmiyjr2m-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Dinamo Rīga (@dinamorigaofficial)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Мы вынуждены дистанцироваться от участия рижского «Динамо» в проекте КХЛ, потому что хоккей как вид спорта сегодня в России сознательно используется для удовлетворения амбиций политиков страны-агрессора, а также косвенно способствует агрессии против Укpaины. Мы не будем поддерживать агрессию ни на хоккейных площадках, ни в жизни", — говорится в заявлении нескольких объединений болельщиков из Латвии.

В Латвии пошли дальше. Министр образовании и науки Анита Муйжниеце планирует внести поправки, в результате которых местных спортсменам и клубам запретят участие в соревнованиях за пределами Евросоюза. Очевидно, что это направлено на рижское «Динамо» с попыткой запретить хоккейной команде выступление в КХЛ.

«Я надеюсь, что мы, наконец, прекратим разговоры о спорте (да, и о музыке), который якобы не связан с политикой… Да, я особо хочу выделить рижское “Динамо” и то, что эта “история” об участии в “Открытом чемпионате России” должна прекратиться», — написала в твиттере Муйжниеце, ведомство которой также курирует спорт.

Именно «Йокерит» и рижское «Динамо» — самые вероятные кандидаты на выход из КХЛ. И это несмотря на участие российского бизнеса в их финансировании. Но такие глобальные решения будут приниматься позднее. Сейчас же на повестке дня плей-офф КХЛ. И нет никаких гарантий, что он состоится или состоится в том составе, в котором планировался. С каждым днем, часом и минутой все может поменяться. И спорт здесь тоже стоит на периферии государственных и народных интересов.