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19:47 (мск), источник: Sport24

Голдобин стал автором самого красивого гола регулярного сезона КХЛ

КХЛ представила рейтинг лучших голов регулярного чемпионата-2021/22.

КХЛ: таблица и календарь
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В топ-3 лучших голов вошли Артур Тянулин из «Торпедо», Андрей Кузьменко из СКА и Николай Голдобин из «Металлурга».

Напомним, регулярный чемпионат КХЛ был завершен досрочно, плей-офф стартует 1 марта. В розыгрыш войдут команды с лучшим процентом побед в регулярном сезоне.

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