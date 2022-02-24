Голдобин стал автором самого красивого гола регулярного сезона КХЛ
КХЛ: таблица и календарь
КХЛ представила рейтинг лучших голов регулярного чемпионата-2021/22.
КХЛ представила рейтинг лучших голов регулярного чемпионата-2021/22.
В топ-3 лучших голов вошли Артур Тянулин из «Торпедо», Андрей Кузьменко из СКА и Николай Голдобин из «Металлурга».
Напомним, регулярный чемпионат КХЛ был завершен досрочно, плей-офф стартует 1 марта. В розыгрыш войдут команды с лучшим процентом побед в регулярном сезоне.