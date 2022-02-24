СМИ: «Йокерит» досрочно завершит сезон чемпионата КХЛ

«Йокерит» принял решение не заканчивать сезон. Клуб принял решение после того, как Россия вторглась на Украину", — говорится в сообщении.

Читайте также Хоккейные последствия военной операции России на Украине

Как уточняет телеканал, «Йокерит» сообщит об этом официально не позднее пятницы.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.