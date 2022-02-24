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20:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Йокерит» досрочно завершит сезон чемпионата КХЛ

ХЕЛЬСИНКИ, 24 фев — РИА Новости. Финский хоккейный клуб «Йокерит», участвующий в Континентальной хоккейной лиге, принял решение не заканчивать сезон из-за действий России на Украине, сообщает телеканал MTV3 со ссылкой на источники.

ЙокеритКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

«Йокерит» принял решение не заканчивать сезон. Клуб принял решение после того, как Россия вторглась на Украину", — говорится в сообщении.

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Как уточняет телеканал, «Йокерит» сообщит об этом официально не позднее пятницы.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.

Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи».

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