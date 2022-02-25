Финский «Йокерит» принял решение приостановить выступление в КХЛ
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Финский «Йокерит» принял решение приостановить участие в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2021/22, сообщается на официальном сайте клуба.
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Финский «Йокерит» принял решение приостановить участие в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2021/22, сообщается на официальном сайте клуба.
В плей-офф Кубка Гагарина «Йокерит», завершивший регулярный чемпионат на второй строчке в таблице Западной конференции, должен был сыграть против московского «Спартака».
«Моя позиция по поводу окончания сезона была ясна еще в четверг утром. Однако в соответствии с политикой КХЛ я должен был провести переговоры с лигой, поэтому мы сообщаем о своем решении только сейчас», — сказал генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри.
«Мир сейчас переживает действительно трудные времена. Все наши мысли с людьми, которые страдают от этой ситуации. Мы надеемся. что мирное решение будет найдено в ближайшее время», — добавил Курри.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». Ранее, 21 февраля, Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.