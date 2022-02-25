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12:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Финский «Йокерит» принял решение приостановить выступление в КХЛ

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Финский «Йокерит» принял решение приостановить участие в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2021/22, сообщается на официальном сайте клуба.

ЙокеритКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В плей-офф Кубка Гагарина «Йокерит», завершивший регулярный чемпионат на второй строчке в таблице Западной конференции, должен был сыграть против московского «Спартака».

«Моя позиция по поводу окончания сезона была ясна еще в четверг утром. Однако в соответствии с политикой КХЛ я должен был провести переговоры с лигой, поэтому мы сообщаем о своем решении только сейчас», — сказал генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри.

«Мир сейчас переживает действительно трудные времена. Все наши мысли с людьми, которые страдают от этой ситуации. Мы надеемся. что мирное решение будет найдено в ближайшее время», — добавил Курри.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». Ранее, 21 февраля, Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.

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