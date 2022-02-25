Финский «Йокерит» принял решение приостановить выступление в КХЛ

В плей-офф Кубка Гагарина «Йокерит», завершивший регулярный чемпионат на второй строчке в таблице Западной конференции, должен был сыграть против московского «Спартака».

«Моя позиция по поводу окончания сезона была ясна еще в четверг утром. Однако в соответствии с политикой КХЛ я должен был провести переговоры с лигой, поэтому мы сообщаем о своем решении только сейчас», — сказал генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри.

«Мир сейчас переживает действительно трудные времена. Все наши мысли с людьми, которые страдают от этой ситуации. Мы надеемся. что мирное решение будет найдено в ближайшее время», — добавил Курри.