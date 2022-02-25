«Йокерит» вновь снялся с Кубка Гагарина. Что теперь будет с плей-офф КХЛ?

Плей-офф КХЛ ещё не успел начаться, но один клуб уже выбыл из борьбы за Кубок Гагарина. Им стал финский «Йокерит», который сегодня объявил об отказе участвовать в постсезоне. К сожалению, причина кроется далеко не в спорте и даже не в коронавирусе, из-за которого «джокеры» снялись с турнира два года назад. Финский клуб покинул список участников плей-офф из-за событий, развернувшихся вчера, 24 февраля, на Украине.

В какой-то степени «Йокерит» выполнил волю своего фан-клуба, который пару дней назад выступил с требованием насовсем покинуть КХЛ.

«Мы требуем немедленного выхода “Йокерита” из Континентальной хоккейной лиги. Мы обращаемся к вам как к лицам, принимающим решения: защитите клуб, убрав эмблему клуба из состава участников КХЛ. Продолжение игр нанесёт неисчислимый ущерб репутации всего клуба, которая, возможно, никогда больше не будет восстановлена», — гласит заявление болельщиков в «Инстаграме».

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В клубе незамедлительно отреагировали на обращение от фан-клуба, объявив, что не могут сделать это, что называется, по щелчку пальца. Также «Йокерит» добавил, что в понедельник и вторник в лиге будут вестись дискуссии: «У “Йокерита” есть обязывающие соглашения и обязательство соблюдать их в КХЛ. “Джокеры” также несут ответственность как работодатель. Поскольку в то же время и ситуация исключительно сложная, мы не считаем, что “Йокерит” как спортивный клуб имеет полное право, чтобы чётко изложить свои взгляды на ситуацию.



На данный момент мы внимательно следим за ситуацией и ведём активный диалог со всеми заинтересованными сторонами. Мы также будем внимательно следить за решениями, связанными с возможными санкциями, и за их выполнением в наших поступках», — сообщил «Йокерит» 22 февраля — аккурат в день требования от фан-клуба.

Однако до понедельника и вторника дело не дошло. Сначала один из главных спонсоров «Йокерита» — международное рекрутинговое агентство Barona, которое, помимо Финляндии, имеет филиалы в шести странах, включая Россию — отказался от сотрудничества с клубом:

Мы не хотим и не будем участвовать в финансировании «Йокерита», который играет в российском чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Мы открыто выступаем против войны. Это наше заявление по текущей ситуации. Ласси Мяяття исполнительный директор Barona

А вскоре появились слухи о снятии «Йокерита» с плей-офф Кубка Гагарина, которые теперь подтверждены официально президентом КХЛ Алексеем Морозовым.

Нам очень жаль терять «Йокерит» — сильную и яркую команду, с узнаваемым стилем. «Йокерит» выступает у нас с сезона-2014/2015 и неизменно выходит в плей-офф. Встречи со всеми командами лиги всегда проходили интересно. Очень неприятно, что уход «Йокерита» обусловлен не спортивными причинами, а политическими. Алексей Морозов президент КХЛ

Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри также прокомментировал решение о снятии клуба с плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.

«Я определился с позицией по окончанию сезона ещё в четверг утром. Однако, в соответствии с правилами КХЛ, я должен был обсудить это с лигой, поэтому сообщить об этом мы можем только сейчас.



Мир сейчас переживает действительно трудные времена, все наши мысли с людьми, которые страдают от этой ситуации. Мы надеемся, что скоро будет найдено мирное решение ситуации», — цитирует Курри официальный сайт клуба.

Что же теперь будет с сеткой плей-офф КХЛ, участником которого был «Йокерит»?

О своём решении лига сообщит позднее дополнительно, однако понятно, что у неё немного вариантов. Либо «Спартак» — соперник «Йокерита» по первому раунду — автоматически пройдёт во второй раунд, либо «шутов» в Кубке Гагарина заменит занявшее девятое место в регулярке «Торпедо». Возможно, будет полный перепосев на Западе либо нижегородцы заменят «Йокерит» напрямую.