«Йокериту» присудили технические поражения в серии плей-офф со «Спартаком»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на военный конфликт между Россией и Украиной.

«Согласно п. 20 ст. 30 дисциплинарного регламента КХЛ команде, не явившейся на матч или сорвавшей его присуждается техническое поражение. Отказ ХК “Йокерит” от участия в розыгрыше Кубка Гагарина (официальное письмо получено 25.02.2022) означает его неявку на матчи серии первого раунда плей-офф со “Спартаком”. По итогам четырех технических поражений “Йокерита” “Спартак” становится победителем серии и проходит в полуфинал Западной конференции», — говорится в заявлении.

По итогам досрочно завершенного регулярного чемпионата финский клуб занял второе место в Западной конференции, «Спартак» — седьмое.