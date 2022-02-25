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22:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Йокериту» присудили технические поражения в серии плей-офф со «Спартаком»

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Финскому клубу «Йокерит» присуждены технические поражения в серии первого раунда Кубка Гагарина с московским «Спартаком», сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

ЙокеритКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

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«Согласно п. 20 ст. 30 дисциплинарного регламента КХЛ команде, не явившейся на матч или сорвавшей его присуждается техническое поражение. Отказ ХК “Йокерит” от участия в розыгрыше Кубка Гагарина (официальное письмо получено 25.02.2022) означает его неявку на матчи серии первого раунда плей-офф со “Спартаком”. По итогам четырех технических поражений “Йокерита” “Спартак” становится победителем серии и проходит в полуфинал Западной конференции», — говорится в заявлении.

По итогам досрочно завершенного регулярного чемпионата финский клуб занял второе место в Западной конференции, «Спартак» — седьмое.

В четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.

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