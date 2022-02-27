Рижское «Динамо» объявило о выходе из состава Континентальной хоккейной лиги

«Йокерит» вновь снялся с Кубка Гагарина. Что теперь будет с плей-офф КХЛ?

Сообщается, что это решение связано с ситуацией на Украине.

«Динамо» было основано в 2008 году, с сезона-2008/09 клуб выступал КХЛ. Лучшим результатом команды был выход в ¼ финала Кубка Гагарина в 2010 и 2011 годах. В регулярном чемпионате сезона-2021/22 команда заняла последнее, 12-е место в Западной конференции, в 45 играх набрав 37 очков. В текущем сезоне регулярный чемпионат КХЛ был завершен досрочно.