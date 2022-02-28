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20:44 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский защитник подписал новый контракт с клубом КХЛ

Защитник Леонид Метальников заключил новое соглашение с «Адмиралом» из Хабаровска, сообщает allhockey.ru.

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31-летний игрок обороны подписал контракт на один сезон. За «Адмирал» для казахстанца новый сезон станет вторым.

В последнем регулярном чемпионате защитник провел 38 матчей, отдав три голевые передачи.

Ранее Метальников выступал за «Барыс», где отыграл в трех сезонах. В 95 встречах игрок сборной Казахстана набрал 16 (1+15) очков.

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