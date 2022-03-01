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10:03 (мск), источник: ТАСС

Первый раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги стартует во вторник

Состоятся первые матчи в сериях «Металлург» — «Барыс», «Трактор» — «Нефтехимик» и ЦСКА — «Локомотив».

Барыс
ЦСКА
Локомотив
ТракторКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Первые матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдут во вторник. Розыгрыш Кубка Гагарина стартует встречами «Металлурга» и «Барыса», «Трактора» и «Нефтехимика», ЦСКА и «Локомотива».

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Последний матч в КХЛ был сыгран 14 января, когда «Адмирал» на своем льду обыграл «Сибирь» (3:2). Затем в турнире наступила пауза из-за обилия положительных результатов тестов на коронавирус. С начала января было перенесено более 50 матчей. В частности, от ковида пострадал ЦСКА, у которого положительные тесты имели свыше 10 человек. При этом КХЛ сообщила, что остаток регулярного чемпионата может быть доигран во время паузы на Олимпиаду, но в конце января было принято решение отказаться от этой идеи.

5 февраля руководство Континентальной хоккейной лиги подтвердило, что намерено досрочно завершить регулярный чемпионат из-за коронавируса и предложило начать плей-офф 1 марта. 16 февраля совет директоров КХЛ принял решение остановить проведение регулярного чемпионата. Участники плей-офф были определены по проценту набранных очков от максимально возможного количества. При этом победитель регулярного чемпионата не был определен.

Начавшийся в конце февраля конфликт между Россией и Украиной повлиял на ход плей-офф до его старта. Лигу покинул финский «Йокерит», который должен был сыграть в первом раунде со «Спартаком». Также о выходе из состава Континентальной хоккейной лиги объявило рижское «Динамо», которое заняло последнее, 12-е место в Западной конференции. В итоге «Йокериту» были засчитаны технические поражения, а «Спартак» без борьбы прошел во второй раунд.

2 марта первые игры пройдут в сериях «Салават Юлаев» — «Сибирь», СКА — «Динамо» (Минск), «Динамо» (Москва) — «Северсталь» и «Ак Барс» — «Авангард». Традиционно серии пройдут до четырех побед одной из команд. Первый раунд завершится не позднее 14 марта.

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