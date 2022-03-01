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20:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барыс» обыграл «Металлург» в Кубке Гагарина

В Магнитогорске на «Арене-Металлург» завершился матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимал нур-султанский «Барыс».

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Источник: РИА "Новости"
Хоккей

КХЛ 2021-2022
1/4 финала конференций, 1.03.2022, 17:00

Металлург2Барыс3

В этом матче победу одержали гости со счётом 3:2 (0:0, 1:0, 2:2).

На 23-й минуте в равных составах Томаш Юрчо открыл счёт в матче, забив с передачи Коди Куника. На 40-й отличился Якоб Лилья.

На 48-й минуте Линус Виделль отыграл одну шайбу, но на 50-й Юрчо оформил дубль. На 53-й минуте Николай Голдобин забросил вторую шайбу «Металлурга».

По итогам регулярного чемпионата «Магнитка» заняла первое место в таблице Восточной конференции, а «Барыс» замкнул восьмёрку той же конференции.

Напомним, регулярный сезон КХЛ был досрочно завершён в начале февраля из-за пандемии коронавируса. Участники плей-офф определялись по проценту набранных очков.

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