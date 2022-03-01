Плей-офф КХЛ начался с сенсации! Лучший клуб регулярки начал с поражения на домашнем льду

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 не выявил обладателя Кубка Континента. Награда, ежегодно вручаемая победителю регулярного чемпионата, в этом сезоне была не разыграна, так как гладкую часть сезона завершили досрочно из-за подготовки сборной России к Олимпийским играм. На момент остановки сезона все команды провели разное количество матчей, в результате чего итоговые позиции в турнирной таблице регулярки были определены на основе процента набранных очков.

Хоккей КХЛ 2021-2022 1/4 финала конференций, 1.03.2022, 17:00 Металлург 2 Барыс 3

Первое место в Восточной конференции и всей таблице КХЛ досталось магнитогорскому «Металлургу» (74,0%), который сумел набрать такое же количество очков (71), как и «Трактор», но при этом команда Ильи Воробьёва провела на один матч меньше в сравнении с подопечными Анвара Гатиятулина — 48 против 49. Таким образом, именно «Магнитка» и стала лучшим клубом регулярки КХЛ, хоть и не получила за это отдельной награды.

По иронии судьбы в первом раунде плей-офф магнитогорцам предстояло вновь сразиться с «Барысом». Противостояние уральской и казахстанской команды в первом раунде плей-офф уже смело можно охарактеризовать как день сурка. Всё дело в том, что пути соперников на этой стадии розыгрыша Кубка Гагарина пересеклись уже третий раз кряду. А учитывая, что такая же пара образовалась в 2012 и 2017 годах, неудивительно, что для команды из Нур-Султана «Магнитка» является самым частым кубковым соперником в истории «Барыса» в КХЛ.

Примечательно, что в четырёх предыдущих противостояниях были перебраны все возможные варианты продолжительности серий: первая затянулась до семи матчей, вторая уложилась в четыре, третья — в пять игр, и четвёртая — в шесть. Трижды дальше проходил «Металлург» (2012, 2017, 2021), за «Барысом» же осталась серия 2020 года.

В нынешнем сезоне команды провели четыре встречи в регулярном чемпионате КХЛ, и все матчи завершились с разницей в одну шайбу. Первые два матча остались за магнитогорцами (2:1, 4:3), тогда как следующие две встречи решились в пользу команды Юрия Михайлиса (3:2, 4:3 ОТ). Третий матч команд в прошедшей регулярке в первую очередь запомнился тем обстоятельством, что его проведение в Нур-Султане могло быть сорвано из-за объявленного режима чрезвычайного предложения в столице Казахстана. Но в результате КХЛ дала командам разрешение выйти на лёд — и матч был сыгран согласно календарю.

Первый период стартового матча плей-офф получился безголевым. Обе команды действовали довольно аккуратно, практически не угрожая чужим воротам в стартовом отрезке. На двоих соперники произвели всего 10 бросков в створ ворот, создав минимальное количество опасных моментов. Зато второй период начался с быстрого гола, автором которого стал новоиспечённый бронзовый призёр Олимпийских игр словак Томаш Юрчо. После перехвата в своей зоне Томаш укатил «один на один», убрал шайбу на неудобную и бросил под щитками финского голкипера Юхо Олкинуоры, который в Пекине стал олимпийским чемпионом, будучи вторым вратарём в своей сборной.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_9f327fed0c09ad037210b7739eaa35fb_hd/q855693/48086a1a39005f089b48737d664e52b5/4801829204?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В оставшееся время второго периода команды не смогли отметиться голевыми комбинациями, а третий отрезок начался с ещё одного быстрого гола в исполнении гостей. Теперь уже шведский форвард Якоб Лилья прорвался по левому флангу, сделал ложный замах и послал шайбу в дальний угол, отправив вторую шайбу в ворота лучшего клуба по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_bfa23f950db1632beff4f2a47cdd61a1_hd/q855781/8cac1628de0df5cec17387edcbaa3a70/4801829404?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Магнитка» смогла распечатать владения Йони Ортио только на 49-й минуте матча, когда отличился Линус Виделль. Хозяева только с шестой попытки смогли использовать численное преимущество, реализовав удаление самого голкипера Ортио, которое он получил за задержку игры.

Примечательно, что для шведского форварда «Металлурга» первый матч плей-офф стал и вовсе его дебютным в составе уральского клуба. 36-летний нападающий пополнил состав «Магнитки» в дедлайн — 27 декабря 2021 года.

Проблемы с оформлением визы надолго отложили дебют Линуса в российской команде, а затем КХЛ приняла решение о завершении регулярного чемпионата — и в результате Виделль только в плей-офф провёл первый матч за свою новую команду. И сразу же отметился точным броском в ворота своего бывшего клуба.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_287df6c1a356fc5a2d3a914ea4fcf718_hd/q855813/651adcdd0ec7a21ecf6fe6c7a8ac0fe2/4801829559?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но шайба Виделля не повлияла на результат матч, как и эффектный гол от Николая Голдобина. Шайбы шведского и российского форвардов хозяев разделил точный бросок оформившего дубль Юрчо. Любопытно, что в отличие от хозяев, гости сегодня использовали своё первое же большинство в матче. На протяжении 48 минут игроки «Металлурга» обходились без нарушений правил, но стоило Егору Яковлеву допустить выброс шайбы, как сразу же последовала расплата.