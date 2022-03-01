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1 марта, источник: Чемпионат.com

ЦСКА обыграл «Локомотив» в первом матче серии плей-офф КХЛ

Только что в Москве на «ЦСКА-Арене» завершился матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал ярославский «Локомотив».

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Источник: РИА "Новости"

Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3 (0:1, 2:1, 1:0).

Хоккей

КХЛ 2021-2022
1/4 финала конференций, 1.03.2022, 19:30

ЦСКА4Локомотив3ОТ

На 3-й минуте Михаил Григоренко вывел армейцев вперёд, а на 21-й Георгий Иванов сравнял счёт в матче.

На временной отметке 38:44 нападающий «Локомотива» Максим Шалунов при счёте 1:1 вывел свою команду вперёд, а в первой же атаке после пропущенного гола форвард ЦСКА Антон Слепышев поймал защитника ярославцев на ошибке и точным броском в дальний угол сравнял счёт в матче. Между голами команд прошло 9 секунд.

На 52-й минуте ярославцы вновь вышли вперёд, отличился Алексей Марченко. На 57-й Константин Окулов вновь сделал счёт равным.

В овертайме победу хозяевам принёс Максим Соркин.

Таким образом, армейцы повели в серии — 1−0.

По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял третье место, «Локомотив» — шестое.

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