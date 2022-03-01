ЦСКА обыграл «Локомотив» в первом матче серии плей-офф КХЛ

На 3-й минуте Михаил Григоренко вывел армейцев вперёд, а на 21-й Георгий Иванов сравнял счёт в матче.

На временной отметке 38:44 нападающий «Локомотива» Максим Шалунов при счёте 1:1 вывел свою команду вперёд, а в первой же атаке после пропущенного гола форвард ЦСКА Антон Слепышев поймал защитника ярославцев на ошибке и точным броском в дальний угол сравнял счёт в матче. Между голами команд прошло 9 секунд.