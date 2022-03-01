Первая победа Федорова в плей-офф. ЦСКА спасся в концовке, а потом дожал «Локомотив»

Нынешний сезон Континентальной хоккейной лиги получается достаточно многострадальным — сперва ради подготовки к Олимпийским играм руководители отечественного хоккея решили пожертвовать концовкой регулярного чемпионата, который и без того получился оборванным благодаря коронавирусу, а затем из-за событий на Украине возникли вопросы и по проведению плей-офф: «Йокерит» принял решение не участвовать в розыгрыше Кубка Гагарина, в то время как некоторые легионеры, выступающие за остальные клубы, оказались на грани отъезда из КХЛ.

Хоккей КХЛ 2021-2022 1/4 финала конференций, 1.03.2022, 19:30 ЦСКА 4 Локомотив 3 ОТ

Однако решающая часть сезона стартовала в назначенный день — 1 марта программу плей-офф открыли два напряжённых матча на Востоке, а вишенкой на торте должно было стать самое интересное противостояние первого раунда на Западе (с этим могут, правда, ещё могут поспорить московское «Динамо» и «Северсталь»), к которому благодаря досрочному проходу «Спартака» в полуфинал конференции в прайм-тайм западной части России было приковано внимание всех любителей хоккея.

Речь, конечно, о серии ЦСКА и «Локомотива», интриг в котором хватало задолго до стартового вбрасывания первого матча. Среди них пусть и небольшая, но яркая история кубковых встреч, последняя из которых подарила зрителям семиматчевый триллер год назад; рокировка стилей — исповедовавшие никитинский защитный хоккей армейцы при Фёдорове теперь номинально заточены на атаку, а яркие железнодорожники теперь более прагматичны и играют от обороны, поскольку Никитин уже на их стороне; и, разумеется, тренерское противостояние Фёдорова — начинающего тренера, неожиданно для всех оказавшегося у руля ЦСКА — и Никитина — человека с огромным опытом, которому есть что доказывать бывшим работодателям.

И если хоккей Никитина примерно понятен, то вот тренерский стиль Фёдорова — пока загадка. Главную фишку — снятие вратаря в овертайме (в случае попадания туда) — в плей-офф тренерскому штабу применить вряд ли удастся, поэтому нужно было удивлять чем-то другим. Решили удивлять давлением — оно привело к голу уже на третьей минуте. Мощный прессинг ветерана ЦСКА Александра Попова подействовал на Дениса Баранцева, который собственноручно подарил шайбу сопернику. Наказание последовало незамедлительно — Попов скинул шайбу на пятачок, откуда оказавшийся в одиночестве Михаил Григоренко с завидным уровнем реализации, которого ему не хватило в Пекине, поразил ближний верхний угол ворот Эдди Паскуале.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_300e454e123acade89571a146628a6c5_hd/q855873/3409c122f8f99a474e4e4951a1572413/4801841209?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Быстрый гол нисколько не повлиял на настрой гостей. Они владели игровым преимуществом и могли сравнивать ещё в первом периоде, в то время как атакующий хоккей ЦСКА был подозрительно похож на атакующий хоккей сборной России на Олимпиаде — всего четыре броска в створ и минимум опасных моментов.

Но равенство было восстановлено только в начале второй двадцатиминутки — Георгий Иванов прошёл за воротами Федотова и сделал передачу на пятак, где игроки ЦСКА были слишком заняты опекой Егора Аверина и не обратили на это никакого внимания. Лишь Артур Каюмов смог в этой неразберихе нанести бросок по воротам, а на добивании без особых проблем сыграл Иванов.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_51560977131863d51fb4ee783d69fd0e_hd/q855913/9a3865f1abb50b5a923dbd99b5354528/4801841273?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На возвращение лидерства были настроены не только хоккеисты ЦСКА, но и работники домашней арены, которые включили сирену в той ситуации, когда Павел Карнаухов угрожал воротам Паскуале, но был достаточно далёк от гола. Тем не менее следующий гол также был на счету «Локомотива» — шайба после шального броска Шалунова, который, как и Никитин, в этом году оказался по другую сторону баррикад, угодила в шлем Федотову и отскочила в сетку.

Железнодорожники вели всего девять секунд — ошибка Максима Осипова в совокупности с прессингом одного из самых активных игроков в матче Антона Слепышева привела к голу последнего и равенству перед заключительным периодом основного времени.

Третья двадцатиминутка включила в себя отменённый гол Каменева, а также по ошибке Федотова и Паскуале, которые привели к первому в нынешнем плей-офф овертайму, который продлился всего три минуты — точный бросок Максима Соркина решил исход первого матча в пользу хозяев.