Из КХЛ уже сбежал топ-легионер. Гранлунд — только первая ласточка?
Такова реальность — клубы и вся лига должны быть готовыми к встрече с новым вызовом.
Такова реальность — клубы и вся лига должны быть готовыми к встрече с новым вызовом.
В КХЛ началась самая захватывающая часть сезона — плей-офф, но, к сожалению, приходится следить не только за ледовыми сражениями, но и за тем, что творится за пределами площадки. Сегодня пришла новость — лидер «Салавата Юлаева», свежеиспечённый олимпийский чемпион в составе сборной Финляндии Маркус Гранлунд собрал форму и покинул расположение клуба. В день старта серии первого раунда с «Сибирью».
При этом ещё позавчера Гранлунд тренировался вместе со всей командой и выходил в первой спецбригаде большинства. Теперь у «Салавата» больше нет ни лучшего бомбардира команды в регулярном чемпионате, ни ударной финской тройки, и главному тренеру Томи Лямся придётся срочно перекраивать сочетания за несколько часов до начала первого раунда.
Российский хоккей сейчас атакуют по всем фронтам. ИИХФ отстранила сборные России от своих турниров и даже не пустила на встречу Совета единственного его российского представителя Павла Буре. Европейские хоккейные федерации выступают единым фронтом и в довесок к этому исключили Россию из Евротура.
В этой напряжённой ситуации многие иностранцы навострили лыжи из КХЛ. Уже расторг контракт с «Сибирью» американец Ник Шор — сегодня клуб официально подтвердил эту информацию. Либор Гудачек из минского «Динамо» (сегодня им играть первый матч со СКА) на днях рассказал, что все легионеры команды хотят покинуть КХЛ и вернуться домой: «У нас сложная ситуация. В команде много легионеров, все хотят уйти. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге, поэтому есть альтернатива — вернуться домой через Хельсинки или Литву».
«Не только две команды покинули КХЛ, но и ряд иностранцев бежит оттуда, что делает положение вещей довольно нестабильным. Один агент сказал мне, что у одного из его помощников, который хранит деньги в рублях, из-за нестабильности курса сумма на счёте уменьшилась вдвое. Некоторые задаются вопросом о долгосрочной жизнеспособности КХЛ», — рассуждал канадский журналист Крис Джонстон в эфире Sportsnet.
Удержать легионеров у себя прямо сейчас будет очень непросто. Во-первых, курс рубля уже далеко не такой привлекательный. Во-вторых, сами игроки на нервах, к тому же на них тоже оказывается давление из своих стран. Уже пошли разговоры, что за Гранлундом готов последовать датский защитник Филип Ларсен. Массовый отъезд легионеров может сильно изменить расклад сил в серии с «Сибирью».
Такова новая реальность, от неё не уйти, и клубы должны перестраиваться и иметь в рукаве планы Б, если ещё их не разработали. Надеемся, КХЛ готова к встрече с этим новым серьёзным вызовом.