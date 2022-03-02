8:3! СКА разгромил минское «Динамо», Гусев набрал 6 очков и установил рекорд КХЛ
СКА одержал разгромную победу над минским «Динамо» в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
СКА
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СКА одержал разгромную победу над минским «Динамо» в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
Питерцы выиграли на своем льду со счетом 8:3.
Отметим, что за второй период СКА забросил 7 безответных шайб в ворота соперника.
Нападающий Никита Гусев набрал 6 (1+5) очков в этой встрече. Таким образом, он установил новый рекорд результативности в одном матче плей-офф КХЛ.
Нападающий Андрей Кузьменко сделал дубль и отметился результативной передачей. Защитник Микко Лехтонен набрал 3 (1+2) очка.
Следующая игра серии пройти вновь в Санкт-Петербурге и состоится 4 марта.