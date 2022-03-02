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2 марта, источник: Спорт-Экспресс

8:3! СКА разгромил минское «Динамо», Гусев набрал 6 очков и установил рекорд КХЛ

СКА одержал разгромную победу над минским «Динамо» в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

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Источник: ХК СКА
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Питерцы выиграли на своем льду со счетом 8:3.

Отметим, что за второй период СКА забросил 7 безответных шайб в ворота соперника.

Нападающий Никита Гусев набрал 6 (1+5) очков в этой встрече. Таким образом, он установил новый рекорд результативности в одном матче плей-офф КХЛ.

Нападающий Андрей Кузьменко сделал дубль и отметился результативной передачей. Защитник Микко Лехтонен набрал 3 (1+2) очка.

Следующая игра серии пройти вновь в Санкт-Петербурге и состоится 4 марта.

Во время загрузки произошла ошибка.
СКА
8:3
1:2, 7:0, 0:1
Динамо Мн
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