Удивительная традиция плей-офф КХЛ: Казань и Омск побеждают друг друга только в гостях. Все решил дубль Прохоркина
А вот результативности в этой серии ждать не стоит.
А вот результативности в этой серии ждать не стоит.
За последние несколько лет противостояние «Авангарда» и «Ак Барса» в плей-офф стало чуть ли не самым принципиальным в КХЛ. Третий раз за последние четыре года команды встречаются друг с другом в розыгрыше Кубка Гагарина, и каждый раз эти матчи приковывают все внимание хоккейных болельщиков. Прошлогодний финал Востока так вообще называют чуть ли не самой крутой серией плей-офф КХЛ. В этом году команды встретились раньше — в первом раунде. Но и по этому случаю клубы подготовили яркое превью. «Ак Барс» презентовал новый логотип, «Авангард» — смешное видео.
Хоккеисты на льду и тренеры на скамейки не отставали. С первых минут показали, что их проблемы в регулярном чемпионате остались в прошлом. В Казани гости начали активнее: были быстрее соперника, не отдавали шайбу, чаще атаковали. Хороший момент был у Грицюка, на классную позицию выходил его партер по тройке Цегларик, а затем и шайба после броска Толчинского прошла в миллиметрах от створа ворот.
Хозяева в первом периоде были не так активны впереди, хотя одну атаку «два в один» успели провести, но Петров не подстроился под передачу Тарасова и не смог бросить по воротам Грубеца. Зато Дыняк эффектным силовым отправил Сведберга за борт.
Во втором периоде инициативой владели уже хозяева. В самом его начале зрители увидели пока лучший сэйв этого плей-офф — Грубец магическим образом отразил бросок Уилла после ювелирной передачи Зарипова.
У казанцев было много шансов в большинстве, но чешский вратарь «Авангарда» творил настоящие чудеса. Это было удивительно еще и потому, что в регулярном чемпионате Грубец был далеко не так безупречен, да и на Олимпиаде за сборную Чехии сыграл плохо.
Удалений по ходу матча было много, но бригады меньшинства команд работали отлично. У «Ак Барса», как и год назад, выделялся Воронков. Дмитрий рвал и метал — был самым дерзким, самым злым и самым заряженным на льду. Вот только голов ни от него, ни от кого другого было долго не дождаться. Сплошные удаления (11 на двоих к середине третьего периода) и совсем немного бросков в створ.
И когда уже казалось, что голов в основное время зрители не увидят, Николай Прохоркин буквально затолкал шайбу в ворота Билялова. 1:0 по такой игре уже почти победа.
Ключевым было «почти», потому что через несколько минут Кагарлицкий счет сравнял — магия Грубеца закончилась. Эта игра не могла не закончиться в овертайме. Дополнительное время не слишком сильно отличалось от того, что было в двух последних периодов, казанцы по-прежнему доминировали в зоне атаки. Но затягивать овертайм не стали не хозяева, а омичи. Прохоркин оформил дубль и вывел свою команду вперед в этой серии. Традиция прошлого года продолжается — в серии «Ак Барс» — «Авангард» по-прежнему побеждают гости.