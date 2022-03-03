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21:42 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» потерпел разгромное поражение в плей-офф КХЛ

«Барыс» уступил «Металлургу» во втором матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Металлург
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Источник: ХК "Металлург"

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев льда.

Первыми успеха добились астанчане усилиями Якоба Лильи на второй минуте. На это «Магнитка» ответила точными бросками Андрея Чибисова (6-я, 22-я), Григория Дронова (16-я), Филиппа Майе (31-я), Брендэна Лайпсика (33-я) и Джоша Карри (46-я). Под занавес игры Якоб Берглунд (58-я) отквитал еще одну шайбу.

В первой игре успех праздновали хоккеисты Юрия Михайлиса. Таким образом, счет в серии стал 1−1.

Следующие игры пройдут в столице Казахстана 5 и 7 марта. Серия продлится до четырех побед одной из сторон.

Металлург
6:2
2:1, 3:0, 1:1
Барыс
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