Тренер «Барыса» нашел объяснение разгрому от «Металлурга»

«Хорошее начало было. Мы готовы были, что “Металлург” будет прессинговать. Реализовали большинство. Но потом нас подвела дисциплина. Много удалений, мало помогали вратарю нашему, мало блокировали бросков. “Металлург” добавил мощи, больше агрессии под воротами. И где-то свежести нам не хватило в этот раз», — приводит его слова сайт КХЛ.