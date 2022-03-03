Тренер «Барыса» нашел объяснение разгрому от «Металлурга»

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев льда. В первой игре успех праздновал казахстанский клуб (3:2).
«Хорошее начало было. Мы готовы были, что “Металлург” будет прессинговать. Реализовали большинство. Но потом нас подвела дисциплина. Много удалений, мало помогали вратарю нашему, мало блокировали бросков. “Металлург” добавил мощи, больше агрессии под воротами. И где-то свежести нам не хватило в этот раз», — приводит его слова сайт КХЛ.
После второй игры счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующие матчи пройдут 5 и 7 марта в Нур-Султане, а 9-го числа команды снова встретятся в Магнитогорске.