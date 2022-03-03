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21:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Сейчас не время думать о персоналиях». Тренер «Металлурга» — о победе над «Барысом» в плей-офф КХЛ

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился мнением о втором матче с «Барысом» в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
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Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев льда, которые в первой игре неожиданно уступили — 2:3.

«Хорошее, боевое начало. Много силовых приемов, активно. Мы это хотели видеть от ребят. Большинство хорошо сработало в этот раз, Вася здорово сыграл. Заслужили хорошую победу. Почему Виделля оставили вне заявки? Во-первых, Фил Майе выздоровел. Будем думать от игры к игре. Посчитали, что для команды сейчас будет так лучше. Сейчас не время думать о персоналиях, а думать о том, что нужно для победы. Как он сыграл? Быстроты ему не хватало. Он у нас такой, определяющий игрок, центр. Рады его возвращению», — приводит его слова сайт КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующий матч команды проведут 5 марта в Нур-Султане.

Металлург
6:2
2:1, 3:0, 1:1
Барыс
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