«Сейчас не время думать о персоналиях». Тренер «Металлурга» — о победе над «Барысом» в плей-офф КХЛ

«Хорошее, боевое начало. Много силовых приемов, активно. Мы это хотели видеть от ребят. Большинство хорошо сработало в этот раз, Вася здорово сыграл. Заслужили хорошую победу. Почему Виделля оставили вне заявки? Во-первых, Фил Майе выздоровел. Будем думать от игры к игре. Посчитали, что для команды сейчас будет так лучше. Сейчас не время думать о персоналиях, а думать о том, что нужно для победы. Как он сыграл? Быстроты ему не хватало. Он у нас такой, определяющий игрок, центр. Рады его возвращению», — приводит его слова сайт КХЛ.