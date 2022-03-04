Финны массово бегут из КХЛ. В день матча плей-офф «Салават» остался без всех иностранцев

В стартовом раунде плей-офф КХЛ сегодня, 4 марта, состоятся вторые матчи в четырёх противостояниях. В первом матче игрового дня на лёд выйдут игроки «Салавата Юлаева» и «Сибири». Позавчера уфимцы добились тяжёлой победы со счётом (2:1), благодаря которой смогли захватить преимущество в серии, но за несколько часов до начала второй встречи в столице Башкортостана уфимская команда оказалась в крайне незавидном положении.

Сегодня утром стало известно, что её расположение покинули все иностранные хоккеисты, а именно трое финнов — основной голкипер Юха Метсола и нападающие Теэму Хартикайнен и Сакари Маннинен — а также примкнувший к ним датский защитник Филип Ларсен. Ещё позавчера «Салават» потерял своего топ-форварда Маркуса Гранлунда, а сегодня уфимцы оказались первой командой лиги, которая продолжит выступления в плей-офф исключительно россиянами. При этом главный тренер команды Томи Лямся пока что продолжает работу. Но в любой момент и он может оставить свой пост.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f207a7d0aa7857952138" data-vnd="f207a7d0aa7857952138" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f207a7d0aa7857952138" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Важно понимать, что на своей родине финские хоккеисты столкнулись с массовым давлением со стороны местных журналистов, болельщиков и представителей официальных лиц государства, которые очень активно требовали от них покинуть Россию. Многие из иностранцев хотели доиграть сезон до логического конца, но справиться с таким давлением может далеко не каждый. Давление испытывают и родственники хоккеистов, получающие информацию о событиях в России под однозначным уклоном.

И осуждать в этой ситуации игроков, покидающих иностранный для них чемпионат, не очень хочется. Понятно, что легионеры подводят свои клубы, которые платили им огромные зарплаты и создавали максимально комфортные условия. Но по-человечески понять людей несложно — мало кому из иностранцев захочется в самом расцвете своих карьер завершить выступления за свои национальные команды.

А такой вариант развития событий можно себе легко представить, на фоне всего того, что сейчас происходит в мире. Не нужно забывать и о массовом эффекте. Никому не хочется оставаться в одиночестве и принимать решение, отличное от общепринятого. С каждым уехавшим из России легионером на оставшихся игроков будет оказываться всё большее давление. И это происходит не только в хоккее, но и в футболе, где также уже идёт активный отток иностранной силы.

Помимо легионеров «Салавата», не продолжит выступления в плей-офф и голкипер магнитогорского «Металлурга» Юхо Олкинуора. У руководства уральского клуба сегодня состоялась с встреча с финским вратарём, на которой в «Магнитке» узнали об уходе 31-летнего спортсмена.

«Юхо Олкинуора покидает КХЛ, как и все финские легионеры. Если все собрались уезжать, значит, это не они, а за них решили. Очень плохо, что спорт смешивают с политикой», — сказал первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков.

После отказа «Йокерита» от выступления в плей-офф в розыгрыше Кубка Гагарина должны были принять участие 16 финских хоккеистов, однако Гранлунд покинул Россию, не проведя ни одного матча в турнире. В свою очередь, нападающий «Спартака» Йори Лехтеря ещё не выходил на лёд в этом розыгрыше плей-офф, так как московский клуб напрямую вышел во второй раунд.

В результате хотя бы по одному матчу в плей-офф успели провести 14 финнов. Это игроки «Салавата» — голкипер Юха Метсола и нападающие Сакари Маннинен и Теэму Хартикайнен, защитники «Авангарда» Вилле Покка и Оливер Каски, голкипер «Сибири» Харри Сятери и его одноклубник защитник Юрки Йокипакка, игроки СКА — защитник Микко Лехтонен и форварды Лео Комаров и Йоонас Кемппайнен, вратарь «Барыса» Йони Ортио и голкипер «Магнитки» Юхо Олкинуора, форвард «Трактора» Теэму Пулккинен, а также нападающий «Северстали» Йоонас Няттинен.

Несмотря на заявление Ласькова о том, что все финны покидают КХЛ, на данный момент судьба остальных финнов, играющих в КХЛ ещё остаётся неизвестной. Так, финские игроки «Сибири» (Сятери и Йокипакка) приняли участие в утренней раскатке перед матчем в Уфе. В Казани перед вторым матчем с «Ак Барсом» на утреннее занятие вышли и все легионеры «Авангарда», включая защитников Покку и Каски, но вряд ли кто-то удивится, если сегодняшний матч станет для них последним в этом сезоне.