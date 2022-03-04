«Салават Юлаев» официально объявил об уходе Метсолы, Ларсена, Маннинена и Хартикайнена

По обоюдному согласию сторон клуб покинули голкипер Юха Метсола, защитник Филип Ларсен, а также нападающие Сакари Маннинен и Теэму Хартикайнен.

«Благодарим игроков за проведённую работу и профессионализм, проявленный в матчах», — говорится в сообщении клуба на официальном сайте.

В составе «Салавата Юлаева» в настоящий момент не осталось легионеров. Ранее клуб также покинул финский форвард Маркус Гранлунд.