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15:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Салават Юлаев» официально объявил об уходе Метсолы, Ларсена, Маннинена и Хартикайнена

Уфимский «Салават Юлаев» официально объявил о расторжении контракта с четырьмя иностранными хоккеистами.

Салават Юлаев
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Источник: РИА "Новости"
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По обоюдному согласию сторон клуб покинули голкипер Юха Метсола, защитник Филип Ларсен, а также нападающие Сакари Маннинен и Теэму Хартикайнен.

«Благодарим игроков за проведённую работу и профессионализм, проявленный в матчах», — говорится в сообщении клуба на официальном сайте.

В составе «Салавата Юлаева» в настоящий момент не осталось легионеров. Ранее клуб также покинул финский форвард Маркус Гранлунд.

Сегодня, 4 марта, уфимцы во втором матче серии плей-офф сыграют с «Сибирью». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. В первом матче «Салават» одержал победу со счётом 2:1 и повёл в серии.

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