«Сибирь» объявила об уходе Сятери и Йокипакки

«Сибирь» объявила об уходе Сятери и Йокипакки

Финские хоккеисты «Сибири» вратарь Харри Сятери и защитник Юрки Йокипакка покинули расположение «Сибири» и не примут участия в оставшихся играх плей-офф.