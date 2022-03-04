«Сибирь» объявила об уходе Сятери и Йокипакки
Финские хоккеисты «Сибири» вратарь Харри Сятери и защитник Юрки Йокипакка покинули расположение «Сибири» и не примут участия в оставшихся играх плей-офф.
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Финские хоккеисты «Сибири» вратарь Харри Сятери и защитник Юрки Йокипакка покинули расположение «Сибири» и не примут участия в оставшихся играх плей-офф.
«Спасибо за игру, ребята», — говорится в сообщении новосибирского клуба.
4 марта «Сибирь» проведет второй матч серии ⅛ финала плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева».
Уфимцы сегодня сообщили о расторжении контрактов с защитником Филипом Ларсеном, нападающими Тему Хартикайненом, Сакари Манниненом и вратарем Юхой Метсолой.