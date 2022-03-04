«Ак Барс» проиграл «Авангарду» шесть домашних встреч плей-офф подряд. Сможет ли он вытянуть эту серию?
Казанцы начали серию против омичей с двух домашних поражений, уступив во второй игре со счетом 2:5.
Ак Барс
АвангардКХЛ: таблица и календарь
Казанцы начали серию против омичей с двух домашних поражений, уступив во второй игре со счетом 2:5.
Древняя мудрость гласит, что можно вечно смотреть за тремя вещами — горением огня, течением воды и тем, как работают другие люди. Кажется, еще немного, и к ним добавятся матчи «Ак Барса» против «Авангарда». Абсолютно безумные десять минут в первом периоде на сегодняшний момент выглядели как самый яркий эпизод нынешнего розыгрыша плей-офф. На какое-то время даже хотелось забыть о грустных новостях пятницы, связанных с досрочным отъездом домой легионеров из других команд.
В первой игре серии соперникам не хватало мудрости и спокойствия, что легко объясняется длинным перерывом в чемпионате. Отсюда и неточные действия при работе с шайбой, и ошибки в передачах, и посредственная реализация моментов. В пятницу матч получился заметно веселее. Команды поначалу не строили капканы в средней зоне, почти в любой игровой ситуации охотно летели вперед всей пятеркой и не давали оппоненту спокойно дышать в каждом моменте. «Авангард» очень быстро открыл счет, причем к этому голу приложил руку не теряющий душевного равновесия финн Покка. Защитник бросил издалека, а прямо перед носом у Билялова направление полета шайбы скорректировал Сошников.
Главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов по сравнению с прошлой встречей отправил в запас ветеранов Демерса и Зарипова, что, как ни странно, не сказалось в худшую сторону на созидательной составляющей. Опасные моменты «Ак Барс» создавал на регулярной основе. Ответная шайба канадца Фера, который выигрывал Кубок Стэнли с «Питтсбургом» рядом с Малкиным и Кросби, подчеркнула значение опыта. Форварду в сентябре исполнится уже 37 лет, но ему не надо много бегать — достаточно грамотно занять позицию у чужих ворот.
Обмен острыми атаками не прекращался, поэтому жалко было только вратарей. Билялов и Грубец не ошибались и делали все, что могли, но мастерство нападающих в нескольких эпизодах оказалось выше, чем старания обороняющихся. Особенно красивой получилась шайба Глухова, которого здорово на хорошую позицию для броска вывел Лукоянов.
Обнаружить невооруженным глазом разницу между двумя командами было непросто. Но чем дальше шла игра, тем отчетливее выделялся основной недостаток в игре «Ак Барса». Атакующий натиск казанцев временами смотрится впечатляюще. Но в плей-офф выиграть только за счет этого у равного по силам соперника почти нереально. Хозяева показали, что не готовы действовать терпеливо, хотя кубковые матчи в обязательном порядке требуют искусства менять темп и переключаться с одной тактики на другую. У «Авангарда» с этим все оказалось в порядке. Для главного тренера Боба Хартли очень важны правильные действия в обороне, которым он постоянно уделяет внимание в тренировочном процессе.
«Ястребы» в нужный момент стали играть более консервативно, перестав носиться с оппонентом наперегонки. Хоккеисты «Ак Барса» слишком часто нервничали и напрочь лишились хладнокровия. Их ошибки в большинстве не случайны. В регулярном чемпионате у казанцев в этом компоненте все было очень плохо — третье место в лиге с конца с ужасным для команды такого уровня процентом реализации 14,4.
В длинную олимпийскую паузу у всех участников было много времени, чтобы отработать действия спецбригад. Например, «Трактор» и «Северсталь, если судить по первым матчам, февраль провели с пользой и здорово действовали в большинстве. “Ак Барс” вхолостую провел восемь попыток в двух играх, а во второй встрече умудрился еще и дважды в течение одного периода пропустить в формате “пять на четыре”.
Такие голы бьют по психологии с эффективностью падающей бетонной плиты. Семенов шикарно обокрал в чужой зоне чуть потерявшего концентрацию Кемпфера и нашел пасом одинокого Дедунова — тот не промахнулся, а раздосадованный американец разломал клюшку ударом о перекладину собственных ворот. В регулярке «Авангард» стал единственной командой, ни разу не забившей в меньшинстве.
В третьем периоде гости показали почти идеальный образец того, как надо действовать, имея преимущество в счете. Игроки «Ак Барса» с таким же успехом могли с разбега втыкаться в крепостную стену — много старания при полном отсутствии эффективности. Казанцы проиграли в плей-офф «Авангарду» шестой домашний матч подряд. Год назад они также начали серию с двух поражений. Получается, Квартальнов за это время так и не придумал ничего нового.
Михаил Зислис